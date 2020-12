Retsmediciner: 2020 har været et usædvanligt drabsår

2020 har været et usædvanligt år - også når det gælder drab begået i Danmark.

Det vurderer Asser H. Thomsen, der er retsmediciner og ph.d. ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet over for Ekstra Bladet, mens året er ved at gå på hæld.

Han har kortlagt alle drab og drabsmetoder i perioden 1992 - 2016, som en del af sit arbejde som retsmediciner og ph.d. ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet.

Derfor løfter han også øjenbrynet en ekstra gang, da Ekstra Bladet forelægger ham statistikken for 2020's 40 drab.

20-årige Nicoline Plintic blev fundet myrdet i en villa i Køge i sommer. Savnet er enormt, fortæller moderen til Ekstra Bladet i en artikel længere nede på sitet. Foto: Kenneth Meyer

Få familiedrab

Især er det usædvanligt, at 'kun' 12 ud af årets 40 drab er begået i familier.

– Det er forholdsvist lavt, at kun 30 procent af drabene er foregået i familierelationer. Gennemsnittet plejer at være omkring de 44 procent, siger han.

Det lave tal kommer ikke mindst bag på ham, fordi coronanedlukningen sendte flere kvinder på krisecentre i foråret. Man kunne have frygtet, at mere vold i hjemmet kunne have endt i flere drab.

28-årige Phillip blev tævet ihjel af to brødre på Bornholm i sommer. Her viser hans mor drabsstedet frem. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hvordan corona-situationen generelt påvirker antallet af familiedrab, er det dog for tidligt at sige noget om, mener han.

- Vi skal længere på afstand af corona – det er jo også stadig i gang – før vi kan se, hvilken betydning coronakrisen kan få for antallet af drab generelt.

Flere bandedrab

Også antallet af bandedrab fylder langt mere. En tredjedel af alle drab i 2020 er sket i relation til bandegrupperinger, og de fleste af dem har været skuddrab.

– Der har været usædvanlig mange drab i de kriminelle miljøer. Det plejer kun at ligge omkring de syv procent, men disse drab har det også med at komme i bølger, siger Asser H. Thomsen.

Antallet af bandedrab er højere end sædvanlig i 2020. To drab i Aarhus i sommer tæller med i statistikken. Foto: René Schütze

Bander har typisk nemmere adgang til skydevåben end en almindelig dansker. Det kan forklare, at hele 14 er blevet dræbt med skud i 2020, hvilket også er et usædvanligt højt tal.

At de fleste drab uden for de kriminelle miljøer er begået med kniv, er dog helt normalt:

– Alle har jo adgang til en kniv, konstaterer retsmedicineren.

Helt normalt

På ét punkt skiller de 40 drab i 2020 sig dog ikke ud:

- Gennemsnitligt ligger antallet af drab og vipper omkring 40 drab om året de seneste år, siger Asser H. Thomsen.

Dermed er det samlede antal af drab i 2020 ikke usædvanligt, selvom typen af drab fordeler sig anderledes end normalt.

- Det svarer til under én dræbt per 100.000 indbyggere i Danmark. Det er et lavt tal, heldigvis.

40 blev dræbt i år 14. januar: 40-årig myrdes i sin lejlighed i Sønderborg. Eksmanden sigtes. 5. februar: En 54-årig mor til fem dræbes ved Aldi i Sønderborg. Eksmanden idømmes 12 års fængsel. 19. februar: En kvinde sigtes for at dræbe sin 19-årige multihandicappede datter med en overdosis Lioresal. 22. februar: En 57-årig herboende englænder stikkes ned på Christiania. 70-årig mand anholdes. Afspærring efter knivstik på Christiania. Foto: Kenneth Meyer 24, februar: En 24-årig mand bliver skuddræbt i Korskærparken i Fredericia. En sigtet for drab. 27. februar: En 25-årig mand bliver skudt i en Range Rover i Tilst. To anholdes for drabet. 28. marts: En 24-årig dør i en lejlighed i Søborg. Han er blevet påkørt og transporteret til lejligheden. En er sigtet. 29. marts: En 62-årig mand findes knivdræbt i Esbjerg. En veninde anholdes. 6. april: 31-årig mand stikkes ihjel på en parkeringsplads i Køge. En er sigtet. 8. april: En 22-årig bliver skudt i sin bil ved Åfløjen i Brønshøj. Fem mænd er anholdt. 25. april: En 18-årig bliver dræbt af knivstik under et masseslagsmål i Gentofte. 15-årig er tiltalt. 9. maj: Eddie Karl-Johan Christensen forsvinder fra Frederikshavn. Politiet mener, han er blevet skudt og liget brændt. To mænd og en kvinde er sigtet, men kvinden er dog løsladt. 9. juni: En 52-årig mand tildeles en serie knivstik på åben gade på i Holbæk. Tre mænd er sigtet. 15. juni: En 49-årig mand findes død i Salten i Midtjylland. To er sigtet for vold med døden til følge. 16. juni: En 66-årig kvinde findes knivdræbt i sit hjem i Højbjerg. Hendes 37-årige søn er sigtet. 23. juni: 28-årige Phillip Johansen bliver tævet ihjel i Nordskoven på Bornholm. To brødre idømmes 14 års fængsel, men har anket. Phillip Mbuji Johansen blev udsat for brutal vold nær en bålhytte i Nordskoven. Privatfoto 24. juni: 31-årige Abdinur Mohamed Ismail skydes ned i Vollsmose. Han var et tilfældigt offer for et bandeopgør. Drabet er uopklaret. Drabet på Abdinur Mohamed Ismail er uopklaret. Privatfoto 14. juli: En 51-årig mand findes knivdræbt i et rækkehus i Herning. Mand og kvinde er sigtet. 14. juli: 20-årige Nicoline Plintic findes kvalt i Køge. To er sigtet. Nicoline Plintić havde serbiske rødder. Hun blev kun 20 år. Foto: Mogens Flindt 22. juli: Rapperen Shmur bliver skuddræbt ved Travbanen i Aarhus. En mand sigtet for selve drabet, mens flere andre er sigtet for den narkohandel, som ifølge politiet fandt sted umiddelbart før drabet og som efter alt at dømme gik helt galt. Abukar Ali var Shmurs borgerlige navn. Privatfoto 23. juli: Det 42-årige Satudarah-prospect ’Mudi’ Al-Zerjawi stikkes ned ved en parkeringsplads i Brabrand. To er anholdt og to efterlyst. Satudarahs mindeopslag til ære for Mudi. 24. juli: En 53-årig dræbes med hammer i sit hjem i Hjørring. Hans 19-årige søn anholdes. 6. august: En skuddræbt mand bliver fundet i en bil i Vårkjærparken i Viby J. Drabet er uopklaret. 8. august: En 31-årig kvinde tæves ihjel i Birkerød. Hendes mand er sigtet. 10. august: En 31-årig gravid kvinde findes knivdræbt i sin lejlighed i Kolding. Kæresten sigtet. 11. august: 28-årige Kasper Knoth bliver dræbt af knivstik i Munkebo på Fyn. Den sigtede påberåber sig nødværge. Kasper Knoth blev dræbt med kniv af en mand, der har været kæreste med Kasper Knoths søster. Privatfoto 21. august: 27-årige Darko Petrovic bliver dræbt, mens han sidder bag rattet i en sort bil af mærket Audi i Søborg. Darko Petrovic var gift med datteren til den kendte 'Pusher'-skuespiller Slavko Labovic. Drabet er uopklaret. Deltagere ved Darko Petrovics begravelse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 11. september: En 18-årig mand bliver skudt på Frederiksberg. En 16-årig sigtes for drab i forening med en 14-årig. 17. september: En 44-årig kvinde bliver knivdræbt i Randers. Hendes mand og 17-årige søn sigtes. Sønnen påberåber sig nødværge. 17. september: 31-årige Jonas Niels Frederik Drewsen bliver dræbt i Gundsømagle. To 17-årige er sigtet. Den 31-årige Jonas Drewsen blev slået ihjel uden for sit rækkehus i Gundsømagle på Sjælland. Privatfoto 25. september: En 21-årig bliver skuddræbt på Kappelvænget i Aarhus. En er anholdt. 29. september: 20-årige Kevin bliver dræbt af fem skud i Salon Ørn i Brønshøj. Drabet er uopklaret. 3. oktober: 24-årige Martin Sværke stikker en kniv i halsen på en tilfældig i Nykøbing Falster, der omkommer. Sværke skydes af politiet. 3. oktober: En 55-årig mand bliver stukket i maven under et slagsmål mellem to familier i Nivå. Tre mænd sigtes. 5. oktober: Martin Larsson bliver skudt på en parkeringsplads i Hedeland ved Tune. To er sigtet. Blomster og lys ved gerningsstedet, hvor Martin Larsson blev dræbt. Foto: Kenneth Meyer 9. oktober: En ni uger gammel tvilling dør af kvæstelser efter vold. Den anden tvilling er også indlagt med skader efter vold. Forældrene er sigtet. 26. oktober: 43-årige Maria From Jakobsen forsvinder. Hendes mand sigtes for drab. Maria From Jakobsens forsvinden blev i første omgang betragtet som frivillig. 15. november anholdt de pludselig hendes mand, præsten Thomas Gotthard. Han nægter sig skyldig. 17. november: To mænd i 20’erne bliver dræbt af skud i Kalundborg. Drabene er uopklaret. 9. december: En 44-årig kvinde bliver dræbt i Skalkenstrup på Fyn. Hendes samlever er anholdt. Vis mere Luk

