Retsmøde i sag om 32-årig sigtet

Charlotte Kappel, der er ekspert i profilering, gæstede 'Afhørt' for at tale om gerningsmanden i sagen om den 13-årige pige og den 32-årige, der også er sigtet for drabet på Emilie Meng

Der holdes på onsdag retsmøde i sagen mod den 32-årige mand, der er fængslet for blandt andet frihedsberøvelse af en 13-årig pige, og som også er sigtet for det syv år gamle drab på Emilie Meng.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at fængslingsgrundlaget udvides, og at retsmødet holdes for lukkede døre, oplyser politiet på Twitter.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ikke yderligere kommentarer.

Den 32-årige mand blev i april fængslet i fire uger, efter at den 13-årige pige var blevet fundet.

Efterfølgende lokaliserede politiet en bil, han havde ejet den sommer i 2016, hvor Emilie Meng forsvandt og siden blev fundet dræbt. Bilen skulle gennemgå omfattende kriminaltekniske undersøgelser.

Den 32-årige arrestant blev præsenteret for en sigtelse om frihedsberøvelse, voldtægt og drab på den 17-årige Emilie Meng og blev ligeledes sigtet for et overfald på en ung kvinde i Sorø i november sidste år.

Frist udløb

Fængslingsfristen udløb på ham i dag, hvor en dommer egentlig skulle tage stilling til fortsat fængsling, men den 32-åriges advokat meddelte i begyndelsen af ugen, at man gik med til en frivillig fristforlængelse.

At anklagemyndigheden nu vil have udvidet fængslingsgrundlaget, betyder, at en dommer skal tage stilling til de indicier eller beviser, som politiet mener, at de har fundet frem til i en eller flere af de sager, som manden er sigtet for.

Dommeren skal slutteligt afgøre, hvorvidt arrestanten skal sidde varetægtsfængslet på en begrundet mistanke, der rækker ud over det, han allerede er blevet varetægtsfængslet for.

Forsvarsadvokat Karina Skou vil alene overfor Ekstra Bladet bekræfte, at der kommer et retsmøde, som hun møder op til.

- Derudover har jeg ingen kommentarer, siger hun.

