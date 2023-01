Retsmøde i uhyggelig sag

Retten i Holbæk har her til morgen taget stilling til fortsat fængsling i sagen om knivdrabet på en gravid kvinde i november sidste år.

En nu 25-årig mand og 34-årig kvinde, som er sigtet i sagen, skal fortsat sidde varetægtsfængslet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands anklagemyndighed.

De to er fængslet foreløbig til den 31. januar.

Manden, som er sigtet i sagen, havde på forhånd accepteret en frivillig fristforlængelse, mens kvinden ønskede spørgsmålet om fortsat fængsling af hende behandlet ved retten.

Hendes forsvarsadvokat Thomas Fogt siger til Ekstra Bladet:

- Hun fastholder, at hun er uskyldig.

Havde aftenvagt

Den gravide 37-årige kvinde arbejdede på et plejehjem i Holbæk, da hun efter en aftenvagt 3. november gik ud på p-pladsen til sin lille blå bil, da hun blev overfaldet. Kvinden som er fra Afghanistan, men fastboende i Danmark, var syv måneder henne i sin graviditet. Hun blev slæbt ud af sin bil af gerningsmanden, som stak hende flere gange med kniv.

Kvinden døde, men det lykkedes i første omgang at redde hendes ufødte søn. Efter få dage på Rigshospitalet blev den lille dreng dog erklæret død.

De to sigtede blev anholdt i sagen få dage efter drabet, først manden og dernæst kvinden. I følge sigtelsen mod dem, da de i november blev fremstillet i grundlovsforhør, er manden mistænkt for direkte at have begået drabet, mens kvinden er sigtet for at at have anstiftet og planlagt det blandt andet via WhatsApp. De to nægtede sig skyldige

Begge anholdte er afghanske statsborgere og har en relation til det 37-årige offer.

Der er fortsat dørlukning i sagen og navneforbud på de to sigtede.