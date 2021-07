Retten: Beviser mod fanger i formodet terror-sag for svage

Ansatte i Nyborg Fængsel skulle angiveligt være mål for et angreb bag murene begået af indsatte. Nu skal Østre Landsret vurdere sagen

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Østre Landsret skal nu afgøre, om mistanken mod seks-syv indsatte i Nyborg Fængsel, der angiveligt planlagde et terror-angreb bag murene, er stærk nok til, at de skal varetægtsfængsles under efterforskningen.

Fangerne blev torsdag fremstillet i et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, hvor dommeren ikke fandt, at mistanken var stærk nok til en varetægtsfængsling. Kendelsen blev straks kæret til Østre Landsret af anklagemyndigheden.

Det er uvist, hvornår landsretten afgør sagen, men imens er de indsatte blevet flyttet til andre fængsler, hvor de fortsætter afsoningen af deres domme.

Grundlovsforhøret fandt sted bag 'dobbelt-lukkede' døre, der betyder, at de konkrete sigtelser ikke bliver oplyst, og at forhandlingen om dørlukning også sker bag lukkede døre.

Kæret til landsretten

Sagen er mørklagt hos Fyns politi og PET, der angiveligt også efterforsker sagen.

Kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg fra Fyns politi oplyser kortfattet:

'Retten i Svendborg fandt ikke grundlag for at varetægtsfængsle de personer, der torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør. Anklagemyndigheden har kæret afgørelsen til Landsretten. Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer, da grundlovsforhøret foregik for dobbelt lukkede døre.'

Heller ikke forbundsformand Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundet, ønsker at udtale sig om sagen, så længe den kører for 'dobbelt-lukkede' døre.

Detaljerne i sagen er ukendte, men det formodede terror-angreb skulle angiveligt være rettet mod fængselsbetjente.

I onsdags var der et andet overfald i Nyborg Fængsel, hvor en betjent fik et knytnæveslag midt i ansigtet, da han skulle lukke en indsat på gårdtur. Den indsatte forsøgte også at overfalde flere andre fængselsbetjente, før han blev overmandet.

'Overfaldet skete helt umotiveret,' siger forbundsformand Bo Yde Sørensen, der understreger, at der ikke er nogen sammenhæng mellem det overfald og sagen som kører for 'dobbelt-lukkede' døre.

Fængselsforbundet er meget bekymret for situationen i Nyborg Fængsel, som både er præget af overbelægning og underbemanding.

- Der bliver længere og længere mellem fast personale på afdelingerne. Det svækker sikkerheden i fængslet. Derfor opstår der nemmere kritiske situationer og overfald, siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.