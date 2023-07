Retten i Aalborg evakueret efter bombetrussel

Fredag morgen klokken 08.50 har Nordjyllands Politi fået en anmeldelse om en bombetrussel mod Retten i Aalborg.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori vagtchef Ole Buus fortæller, at man 'ingen chancer' tager i forbindelse med sådan en anmeldelse.

- Vi sendte derfor straks adskillige patruljer frem til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder, siger han i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at politiet har afspærret et større område omkring retten, mens der bliver arbejdet på stedet.

- Det vil kunne skabe visse trafikforstyrrelser, mens vores arbejde pågår. Vi opfordrer derfor borgerne til så vidt muligt at holde sig væk området, så myndighederne kan arbejde uhindret, siger vagtchefen.

Tidligere skrev Nordjyske, at syv personer var i retten, da anmeldelsen kom, og at alle var evakueret. I politiets pressemeddelelse står der, at det var rettens personale, der blev evakueret.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste - kendt som EOD - er tilkaldt, ligesom såkaldte sprængningshunde, der er hunde trænet til at kunne spore sprængstoffer, er på vej til stedet.

- Derfor kan vi ikke for nuværende udtale os nærmere om bombetruslens karakter.

- Det er for tidligt at blive konkrete, men vi kan oplyse, at vores opgave er at sikre området, genskabe trygheden og selvfølgelig undersøge de nærmere omstændigheder, herunder påbegynde en efterforskning efter mulige gerningspersoner, siger Ole Buus.

Politiet forventer, at man vil være i området 'noget tid endnu'.

For tre uger siden var Retten i Aalborg også omdrejningspunkt for en bombetrussel, da en bombeattrap blev sendt til retten.