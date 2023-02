Retten skærer igennem: Far bortførte børn til Danmark

Familieretten giver den tyske koncern-arving Christina Block medhold i, at det var klart ulovligt, at hendes eksmand permanent tog parrets børn med til Danmark

De strafferetlige forhold er trukket ud af et tysk eks-ægtepar Christina Blocks og Stephan Hensels bitre strid om deres tre børn, som har opholdt sig i Danmark siden efteråret 2021.

Men nu har Familieretten i Sønderborg afsagt en kendelse, som især kommer børnenes mor i møde.

I et retsmøde op til weekenden slog retten fast, at kvinden, som er anden generation bag en stor hotel- og restaurant-kæde i Tyskland, har krav på at se sine børn hver anden uge. Det skal ske i forbindelse med overvågede besøg i Danmark.

Retten er også nået frem til, at Stephan Hensel handlede ulovligt, da han tog børnene med til 'et fremmed land', hvor de siden permanent har opholdt sig i hans og hans nuværende hustrus hus i Gråsten i Sønderjylland.

Retten er også nået frem til, at Stephan Hensel handlede ulovligt, da han tog børnene med til 'et fremmed land', hvor de siden permanent har opholdt sig i hans og hans nuværende hustrus hus i Gråsten i Sønderjylland.

Mor er meget lykkelig

Det betegner Christina Block overfor Ekstra Bladet som 'en sejr'. Hun har været dybt frustreret over, at eks-manden efter hendes opfattelse har skabt ondt blod i hendes forhold til de tre børn, som nu er ni, 12 og 17 år gamle.

Bombe i kidnapnings-sag: Politiet renser sikkerhedsfolk

- Jeg er meget lykkelig over, at retten i Sønderborg efter 18 måneders forhaling endelig har anerkendt, at jeg har ret til at se mine børn, skriver hun i en reaktion på kendelsen.

Hun ser frem til at Familieretshuset vil 'fuldbyrde' møderne i Danmark.

Christina Block er lettet over den nye udviling i den langvarige strid om samvær med hendes børn i Danmark. Foto: Jonas Olufson

- Samtidig er jeg lettet over, at det endelig anerkendes, at min eksmand faktisk bortførte vores børn til Danmark, skriver Christina Block, og betegner det i den sammenhæng som selvmodsigende og bizart, at børnene skal blive i Gråsten.

Familieretten konstaterer nemlig i kendelsen, at børnene ikke mod deres udtrykkelige ønske skal tilbage til deres mor i Tyskland. Retsassessoren støtter sig til, at 'der bør tages hensyn til', at børnene har en modenhed og alder, hvor retten må vægte, at de selv over for de danske sociale myndigheder har modsat sig tilbagegivelse.

Stop for kidnapningssag

En psykolog skal nu vurdere, om Christina Block kan have ret i, at børnenes udtalte ønske om ikke at se hende i virkeligheden er et produkt af 'en forældrefremmedgørelse' kørt i stilling af hendes eksmand.

Stephan Hensel har nu en frist på fire uger til at beslutte, om han vil kære Familierettens afgørelse til landsretten.

Christina Block og Stephan Hensel mens der stadigvæk var plads til smil tilbage i 2012. Foto: Patrick Becher/rtn

Ekstra Bladet er normalt tilbageholdende med at dække samværssager, hvor forældre står stejlt overfor hinanden og har hver deres fortolkning af virkeligheden.

Men den sønderjyske sag har i dramatisk omfang skilt sig ud, ved at Syd- og Sønderjyllands Politi sidste efterår sigtede seks tyske sikkerhedsvagter hyret af Christina Block for forsøg på at kidnappe børnene fra deres hjem i Danmark.

Senere blev børnenes morfar sigtet for at have truet børnenes far på livet. Men efterforskningen af begge sager blev for nylig stoppet én gang for alle, da anklagemyndigheden ikke mente at kunne føre tilstrækkeligt bevis.

