Revisorer idømt fængsel og millionbøde

Gennem deres selskab Revi-huset hjalp to revisorer gennem flere år i alt tre kunder med skatte- og momssvindel for omkring 22 millioner kroner.

Desuden snød de med deres eget firma for syv-otte millioner kroner.

Svindlen har nu ved Retten i Helsingør kostet den 66-årige Bjarne Østergaard og den 46-årige Jesper Gray hver tre års fængsel samt bøder og erstatning på sammenlagt 54,7 millioner kroner.

I 2009 hjalp de første gang en virksomhed med at slippe for at betale til statskassen ved at sende falske fakturaer til den.

Revisorerne beholdt momsen samt 10 procent af resten af beløbet, som Skat skulle have haft, mens de sidste 90 procent gik tilbage til kunden.

Men i maj 2018 bristede boblen, da de fik et brev fra Skattestyrelsen om, at de var udtaget til stikprøvekontrol. Brevet fik dem til sammen med deres advokater at kontakte Skat. De lagde kortene på bordet og tilstod alt.

I retten forklarede Jesper Gray, at de på et tidspunkt i 2017 var begyndt 'at rydde op', efter at de var kommet ud på 'et alvorligt skråplan'. Da brevet fra Skat kom, valgte de at gå til bekendelse.

Retten lægger i sin begrundelse vægt på svindlens grovhed, beløbets størrelse samt dens systematiske og professionelle karakter. Desuden er det en skærpende omstændighed, at den er begået af flere i forening i en lang årrække.

Til gengæld finder retten det formildende, at de selv henvendte sig til Skat og tilstod svindlen.

Foruden fængselsstraffen blev de begge frakendt retten til at virke som revisorer i fem år.

Desuden skal de 'in solidum' betale godt 30,2 millioner kroner i erstatning til Skat. Det betyder, at de sammen skal betale beløbet, og at det kan inddrives hos den af dem, som har pengene.

Sagerne mod kunderne bliver afgjort senere. De kan, hvis de kendes skyldige, også blive dømt til at betale en del af erstatningen.

Endelig skal Bjarne Østergaard betale en bøde på 12,9 millioner kroner, mens Jesper Gray fik en bøde på 11,6 millioner kroner.

Specialanklager Robert A. Hansen fra Nordsjællands Politi er godt tilfreds med dommen.

- Retten er enig med Nordsjællands Politi i, at medvirken til andres svindel ved at sende falske fakturaer skal straffes hårdt, siger han.

- Men den viser også, at når man har gjort noget galt og så lægger kortene på bordet, skal det have en virkning på straffen i formildende retning.

De to revisorer har nu 14 dage til at afgøre, om de vil anke straffen til Østre Landsret.