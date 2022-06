'Ridseren fra Østerbro': 37-årig forsker tiltalt for hærværk på biler

Siden efteråret 2020 har Københavns Politi efterforsket en sag, hvor utallige biler på Østerbro fik store ridser i lakken.

Nu er der rejst tiltale mod en 37-årig mandlig forsker, som anklageren mener skal straffes med fængsel.

Nærmere bestemt har politiet fundet grundlag for at rejse tiltale for kun fem hærværkssager, der blev begået mellem 14. juni og 11. september 2020.

I alle tilfælde er der tale om 'hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter' ved, at tiltalte har lavet ridser i lakken på parkerede biler, fremgår det af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Video: Jonas Olufson/Marie Glerup

Skader for over 50.000 kroner

I de fem sager er der lavet skader for i alt 51.927,04 kroner, vurderer politiet. Der er tale om skader for mellem 3226 kroner og op til 24.525 kroner. I en af sagerne er beløbet for skaderne endnu ukendt.

Der nedlægges desuden påstand om erstatning i sagen.

De fem biler i hæværks-sagerne, som politiet nu har tiltalt den 37-årige i, var af mærkerne sølvgrå Mercedes Benz varebil, sort Porsche Macan S, den samme sorte Volvo XC4O to gange og en sort Land Rover.

Særligt biltypen SUV var slemt ramt af ridser, da hærværket stod på, og det kunne Ekstra Bladet også se ved selvsyn. På det tidspunkt vurderede politiet over for Ekstra Bladet, at der var tale om omtrent 70 biler, der var udsat for hærværket.

Sådan så flere biler på Østerbro ud i efteråret 2020, hvor området var ramt af en større hærværksbølge. Det er uvist, om der er tale om den sorte Range Rover, der nu er en del af anklageskriftet. Foto: Jonas Olufson

Fanget af beboere

Sagen kulminerede med, at en beboer i området, Mette Lind, en sen fredag aften 11. september 2020 opdagede manden, mens han var i færd med at ridse en bil. Han blev anholdt samme aften, og Ekstra Bladet var til stede, da han blev kørt væk af politiet.

- Det ligner mig slet ikke at gøre sådan noget. Men det var bare sådan en nu eller aldrig-situation, sagde Mette Lind den aften til Ekstra Bladet.

Hun havde allerede en mistanke om, at det var den pågældende mand, der stod bag den omfattende hærværksbølge, fordi en række beboere i området længe havde samarbejdet om at finde ud af, hvad der foregik.

Det var Mette Lind, der i september 2020 var vaks ved havelågen og stoppede den nu tiltalte mand i sagen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mellem sig havde de derfor delt optagelser fra kameraer, som de havde opsat i bilerne for at fange hærværksmanden, og de havde derfor en klar idé om, hvem der kunne stå bag.

Manden, som hun den aften tog på fersk gerning, er den samme mand, der nu er blevet tiltalt i sagen.

Han er 37 år og var på tidspunktet for anholdelsen tilknyttet et dansk universitet, hvor han forskede inden for det naturvidenskabelige felt. Her beskæftigede han sig blandt andet med bæredygtighed som et tema.

Hverken tiltalte eller tiltaltes forsvarer ønsker at kommentere sagen. Ekstra Bladet ved derfor heller ikke, hvordan den tiltalte forholder sig til skyldsspørgsmålet.

Sagen står til at skulle behandles i Københavns Byret til marts næste år.

