Rigmand bestjålet: Ville undgå forsikringspengene

En ældre rigmand fra Gentofte var så forhippet på at få sin stjålne sølvskat tilbage, at han selv gik meget aktivt ind i jagten.

Genstandene til en værdi af knap 11 millioner kroner blev stjålet fra førstesalen i hans hjem, mens han og hustruen sov.

Allerede få dage efter tyveriet udlovede han en dusør på tre millioner kroner og var meget forhippet på, at hans forsikringsselskab skulle sende en pressemeddelelse ud om det. Det var vigtigt for ham, at tyvene hørte om dusøren, hvis de 'var tossede nok' til at overveje at smelte den kulturhistoriske sølvskat.

Det nægtede forsikringsselskabet. Det samme var tilfældet med politiet i starten, men senere meldte de dusøren ud, fortalte rigmanden, da han afgav forklaring i Retten i Lyngby.

Her er dusørjægeren, der skaffede sølvskatten tilbage til rigmanden, i stedet for indehaver af en kæmpedusør, tiltalt for indbrud, subsidiært hæleri. Han nægter sig skyldig og har forklaret, at han brugte sit netværk i det mere lyssky miljø til at lokalisere tyvekosterne.

Manden, der er beskyttet af et navneforbud, nægter sig skyldig. Han har indvilliget i at stille op til anonymt foto. Foto: Jonathan Damslund

I retten fremgik det, at rigmanden arbejdede mod uret.

Penge ikke interessante

Forsikringsselskabet ville gerne have sagen afsluttet inden årsskiftet og udbetale forsikringssummen.

- Jeg ville for guds skyld ikke have de forbandede ... undskyld mig.. de penge. Det, der interesserede mig, var sølvet, svarede rigmanden og uddybede, at hvis han først fik udbetalt forsikringspengene, så ville sølvtøjet tilhøre forsikringsselskabet, hvis det dukkede op.

- Så motivationsfaktoren for dig var at få sølvet tilbage, spurgte anklageren.

- Pengene interesserede mig overhovedet ikke. Jeg vidste, at jeg aldrig kunne erhverve mig ting af samme kvalitet som det, der var stjålet, sagde han.

Kontaktet af dusørjæger

Det var den nu tiltalte dusørjæger, der kontaktede rigmanden, fordi han mente, at han kunne hjælpe ham med at skaffe sølvtøjet tilbage, og rigmanden og hans sikkerhedsrådgiver holdt flere møder med ham, som de optog i det skjulte.

Undervejs krævede de, at dusørjægeren skulle skaffe svar på nogle såkaldt 'proof of life'-spørgsmål om fire af genstandene, som man kender det ved kidnapningssager.

'Hvilket navn står på bagsiden af skålen langs kanten', lød et af spørgsmålene om en lågskål.

Rigmanden fik svar på sine fire spørgsmål, så han ikke var i tvivl om, at det var fra nogen, der havde genstandene.

Rigmanden var i gang med en katalogisering af sin sølvsamling, da flere genstande blev stjålet. Rigmanden mener, at det ser ud til, at tyvene tog udvalgte ting, og han fik derfor en mistanke om, at nogle kunne have hacket sig ind i en dropbox, hvor billederne lå. Det er der dog intet, der tyder på. Politifoto

I aflytningerne kan man høre, at den nu tiltalte dusørjæger spørger, 'gør jeg noget ulovligt her'? til rigmanden, der har arbejdet som advokat i 50 år.

- Næ, ikke efter min mening, kan man høre rigmanden svare på optagelsen.

- Forudsat, at det er rigtigt, det han fortæller, så mener jeg ikke, at han har begået noget kriminelt. Deri ligger ikke, at jeg er enig i det, han har fortalt, forklarede rigmanden sit svar i retten.

Han bekræftede også, at den nu tiltalte havde tilbudt at overdrage den telefon, som han havde fået til at kommunikere med tyvene, til rigmanden og hans sikkerhedsrådgiver, da dusørjægeren kom ud i en situation, hvor udgifterne til at få genstandene ville være så høje, at han ikke ville få noget ud af det selv.

Anklagemyndigheden valgte først at opgive at rejse tiltale mod dusørjægeren, og forsvareren for dusørjægeren, Stefan Møller Jørgensen, ville så vide, om det så fik rigmanden til at udtale dusøren.

- Nej, fordi vi meddelte, at vi ville påkære anklagemyndighedens afgørelse, som vi fandt helt urimelig og forkert. Det var statsadvokaten enig i, og det er derfor, vi sidder her, svarede han.