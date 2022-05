Rigmand dømt

Jan Leth Christensen overtrådte loven, da han i forbindelse med byggeriet af en omstridt villa i Hellerup, fik anlagt tv-overvågning af et strandstykke ud for grunden.

Det har en dommer ved Retten i Lyngby afgjort.

For det skal den 59-årige rigmand betale 3000 kroner plus sagens omkostninger. Ønsker han ikke at betale, kan han i stedet vælge seks dages fængselsstraf. Det oplyser retten til Ekstra Bladet.

Selv har den velhavende erhvervsadvokat, som Ekstra Bladet indtil videre forgæves har forsøgt at få en kommentar fra, nægtet sig skyldig. Det har i skrivende stund heller ikke været muligt at få en bemærkning til sagens udfald fra hans forsvarer Lars Kjeldsen.

Villa Leth (med kamera), før byggeriet blev afleveret til bygherren, der nu er flyttet ind. Foto: Anthon Unger

Jan Leth Christensen solgte sidste år villaen på Sigridsvej til sin i dag 29-årige datter, men er siden flyttet ind i Villa Leth med sin hustru. Sagen om tv-overvågningen blev altså rejst mod ham efter adskillige politianmeldelser fra utilfredse naboer og andre i området.

En af dem er Marianne Victor Hansen.

- Jeg glæder mig over, at der er faldet endelig afgørelse om, at man ikke må videooptage og fotografere borgere, der færdes langs de danske kyster, siger Hellerup-borgeren, der til daglig er international konsulent og i årevis har badet fra strandstykket ud for Jan Leth Christensens ejendom.

- Selvom det ikke er noget stort beløb, er det principielt, og tv-overvågningen skal ophøre, og det er det vigtigste for os.

Marianne Victor Hansen har i årenes løb ikke lagt skjul på sin modstand overfor Jan Leth Christensens byggeri og fremfærd i det hele taget. Hun er tilfreds med rettens afgørelse. Privatfoto

Videokameraet, hvorfra der altså ifølge dommen foregik ulovlig tv-overvågning, er ledsaget af et skilt, der proklamerer, at badegæster og andre, der tager ophold på strandstykket, vil 'blive fotograferet og anmeldt til Politiet og Gentofte Kommune', ligesom man kan finde på at 'offentliggøre foto af personer mhp. identifikation'.

- Vi ser frem til, at skiltet bliver fjernet, for nu er det en tom trussel, som man ikke må skilte med, bemærker Marianne Victor Hansen, der foretrækker, at kameraet også bliver taget ned.

- Det er ikke noget kønt syn.

Det omstridte skilt stod i sidste uge stadig i sandet. Foto: Christina Ehrenskjöld

Under et retsmøde ved Retten i Lyngby afviste Jan Leth Christensen i sidste uge, at formålet med kameraet, der i øvrigt ifølge ham ikke lagrede optagelser, var 'at tage screenshots af nogle mennesker, der er nede på en strand', men at sikre huset.

Ekstra Bladet har flere gange spurgt, Jan Leth Christensen, om han agtede at fjerne både kamera og skilt, hvis retten fandt ham skyldig i overtrædelse af tv-overvågningsloven. Det har han ikke ønsket at udtale sig om.

Før Jan Leth Christensen og konen indtog deres nye hjem, er mange år gået med uoverensstemmelser med naboer og andre i rigmandskvarteret nord for København.

Huset ejes nu af Jan Leth Christensens datter, som dog bor på Christianshavn, mens far og mor er flyttet ind i Hellerup-herligheden, som mange altså elsker at hade. Og beboerne ønsker bestemt ikke uvedkommende gæster på strandstykket foran boligen. Foto: Emil Agerskov

Ikke kun en nabostrid

Jan Leth Christensen købte i 2015 ejendommen på Sigridsvej 25 for 27,5 millioner kroner, rev den eksisterende villa med havudsigt ned og betalte den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels fire millioner kroner for at tegne et nyt, supermoderne hus ved navn Villa Leth.

Naboerne tog det tungt. Blandt andet fordi byggeriet af øresundsperlen har generet dem og ødelagt, ikke alene deres udsigt, men adgang til kyststrækningen.