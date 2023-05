Rigmand erklæret død: Er han spottet i live i Rusland?

Mystikken breder sig om den tysk-amerikanske forretningsmand Karl Erivan Haub, der ellers forsvandt sporløst under en skiferie i 2018

Det lyder som plottet i en krimi, men det er nu engang virkeligheden.

For fem år siden forsvandt rigmanden Karl Erivan Haub nemlig under en skiferie ved Matterhorn i de schweiziske alper, og selvom redningsfolk ledte efter tysk-amerikaneren i flere dage, fandt de ikke så meget som et eneste hår fra ham.

På trods af at han rent faktisk aldrig blev fundet, blev forretningsmanden alligevel erklæret død af en tysk domstol i 2021.

Men måske var de en postgang for hurtige. For dugfriske spor peger nu pilen mod Rusland.

Det skriver det tyske ugeblad Stern.

Det var i dette skiområde ved Matterhorn, at myndighederne ledte efter Karl-Erivan Haub. Foto: Christiane Oelrich.

90 procents lighed

Lige nu spekuleres der nemlig i, om milliardæren kan have forfalsket sin egen død.

Ifølge det tyske ugeblad er Karl Erivan Haub nemlig blevet observeret i Moskva i levende live. Faktisk hævder mediet, at de har overvågningsvideo fra 2021, som skulle vise rigmanden i den russiske millionby.

Ugebladet skriver, at de er i kommet i besiddelse af materialet gennem en informant, der har forbindelser til den russiske efterretningstjeneste Federalnaja sluzjba bezopasnosti (FSB).

Billederne er endnu ikke officielt verificeret, men Stern har brugt et ansigtsgenkendelsesprogram for at se, om manden på billederne ligner Karl Erivan Haub.

Resultaterne viste 90 procent lighed med det referencebillede, man brugte af milliardæren.

Statsadvokat Ulrich Bremer har fortalt den tyske avis Westdeutsche Allgemeine Zeitung, at de overvejer at erklære rigmanden ikke-død på baggrund af de nye oplysninger i sagen.

Hverken Karl Erivan Haubs familie eller de russiske myndigheder har kommenteret sagen.