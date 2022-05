Rigmand i retten for overvågning af strandgæster

Jan Leth Christensen er ikke bange for at gøre sig upopulær. Det vidner en årelang strid med flere retssager om et byggeprojekt, den velhavende erhvervsadvokat står bag, om.

Den i dag 59-årige rigmands drøm var at opføre en luksusvilla, tegnet af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingells, direkte ud til Øresund. Men naboerne i Hellerup nord for København tog planerne om 'Villa Leth' tungt. Blandt andet fordi byggeriet af øresundsperlen har generet dem og ødelagt, ikke alene deres udsigt, men adgang til kyststrækningen.

Her ønsker Jan Leth Christensen så brændende, at uvedkommende holder sig væk, at han i foråret 2021 fik sat videoovervågning op. Dertil kom et skilt, hvor han truede med at offentliggøre fotos af fotos af badegæster eller andre, der efter hans opfattelse ikke måtte opholde sig på hans grund.

'Overholder alle regler'

Ifølge Nordsjællands Politi er det dog ulovligt, og Jan Leth Christensen er blevet tiltalt for overtrædelse af tv-overvågningsloven med påstand om en bødestraf.

Sagen behandles ved Retten i Lyngby tirsdag.

Selv tager Jan Leth Christensen efter alt at dømme situationen køligere end badevandstemperaturen.

- Altså jeg mener, at jeg overholder alle regler om tv-overvågning, og en del af det finder vi ud af i morgen i hvert fald, siger advokaten i telefonen uden at ville knytte yderligere kommentarer til tirsdagens retsmøde.

Jan Leth Christensen bryder sig ikke om at se på uvedkommende badegæster, når han kigger ud af vinduerne fra Hellerup-villaen. Foto: Emil Agerskov

Sidste sommer tydede noget ellers på, at advokaten helt havde droppet den omstridte bolig. Han solgte villaen til sin dengang 28-årige datter for godt 28 millioner kroner. Som Ekstra Bladet i den forbindelse beskrev, svarede salgsprisen til den offentlige vurdering på 24,8 millioner kroner – plus 15 procent, som reglerne for familieoverdragelse muliggør.

Takket være de skandaleramte og misvisende offentlige ejendomsvurderinger kunne ejendomshandlen dertil potentielt give datteren en betydelig skattefri milliongevinst.

Jan Leth Christensen havde selv i oktober 2015 betalt 27.500.000 kroner for ejendommen for herefter at rive den eksisterende villa med havudsigt ned og betale Bjarke Ingels fire millioner kroner for at tegne et nyt hus.

Kommer ikke andre ved

Men selvom advokatens datter altså for knap et år siden købte huset af sin far, har hun aldrig taget det i brug. I hvert fald ikke ifølge Folkeregistret. Det har til gengæld hendes far og mor, der indtil september sidste år var registreret på en af Østerbros fashionable adresser.

Det spørgsmål ønsker Jan Leth Christensen ikke at hjælpe Ekstra Bladet med at opklare.

- Ekstra Bladet beskrevet, at du har solgt dit hus til din datter, men nu kan jeg se, at du faktisk - ifølge Folkeregistret i hvert fald - er flyttet ind. Betyder det, at du alligevel ikke har solgt huset, eller at du bare bor til leje?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

- Okay. Det kan være, du har lyst til at sige noget i morgen?

- Det tror jeg ikke, du skal regne med.

Glad for Ekstra Bladet

- Nej. Er det bare, fordi du ikke har lyst til at tale med Ekstra Bladet, eller...?

-Nej, nej, jeg har ikke noget imod Ekstra Bladet. Jeg holder det selv og er en meget glad abonnent.

- Nå, det er jeg glad for at høre.

- Så det har ikke noget med det at gøre. Nej, det har noget at gøre med, at for mig er det bare privat. Det kommer ikke andre mennesker ved.

- Så tænkte jeg på tiltalen med denne her tv-overvågning, som anklagemyndigheden kalder det.. foregår der stadig overvågning?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

- Jamen, det kan jo være, jeg kigger forbi så, hvis du ikke vil fortælle mig det...

- Jeg tror, det er et offentligt retsmøde. Jeg tror, alle har adgang.

- Det var ikke det, jeg mente. Det var ude på ejendommen. Vi er selvfølgelig interesserede i, om du fortsat har den slags udstyr siddende eller ej, nu hvor det er noget, der er blevet rejst tiltale for.

- Hvis det er interessant for Ekstra Bladets læsere, så må I jo skrive om det.

Ekstra Bladet aflagde mandag eftermiddag Sigridsvej, hvorfra nabostriden og tirsdagens retssag udgår et besøg, og her sås både kamera og tilhørende skilt med formaning om ikke at tage ophold på området.