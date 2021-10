Rigmand og lykkeridder: I vild kamp om kæmpedusør

Tror ikke på forklaring

Selvom den 43-årige dusør er frifundet for både indbrud og groft hæleri, så fremgår det også af dommen, at retten ikke finder det ’godtgjort’, at hændelsesforløbet har været, som dusørjægeren har forklaret.

Herunder at han har afgivet modstridende forklaringer om forløbet, som er i strid med det, der fremgår af aflytninger og sporinger. Retten bemærker også, at der ikke er ført bevis for, at de personer, han skulle købe sølvet af, eksisterer, eller at han er kommet i besiddelse af 2,5 millioner kroner i kontanter til at frikøbe sølvet.

Men retten finder det omvendt heller ikke godtgjort, at han ’stod i ledtog med gerningsmændene til indbruddet eller de, der havde aftaget kosterne’.

En enkelt ud af tre dommere mener, at hans medvirken kun er berettiget’, hvis ’den aftale, han indgik med forurettede, ikke er indgået under forkerte forudsætninger’. Denne dommer hæfter sig ved, at dusørjægeren fik presset den oprindelige dusør på tre millioner kroner op på 3,6 millioner med en historie om, at han skulle give tre millioner kroner for at få sølvtøjet, 300.000 kroner for at veksle købesummen til euro på det sorte marked og også skulle betale sine hjælpere.

Denne dommer lægger til grund, at han højst betalte 2,5 millioner kroner for sølvtøjet og ikke havde udgifter til omveksling eller hjælpere.

’Denne dommer finder derfor, at tiltalte forsøgte at skaffe sig uberettiget del i udbyttet i hvert fald for så vidt angår de 600.000 kroner, udover den udlovede dusør, han under urigtige forudsætninger formåede at få forurettede til at love at betale for sølvtøjet’, fremgår det af dombogen.

Dusørjægeren blev dog alligevel frikendt efter stemmeflertallet.