Rigmand om overvågning: Jeg mente selv, det var lovligt

- Formålet var husets sikring og ikke en mulighed for at tage screenshots af nogle mennesker, der er nede på en strand, bedyrede Jan Leth Christensen om kamerakrig i nabostrid

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Måtte han blive dømt, er de 3000-4000 kroner, som anklageren kræver i bødestraf, blot et greb i lommen.

Erhvervsadvokat Jan Leth Christensen, som er god for et trecifret millionbeløb, rystede da heller ikke ligefrem i bukserne, da han tog plads foran dommeren tirsdag formiddag.

Forinden havde han via sin forsvarsadvokat Lars Kjeldsen nægtet sig skyldig i tiltalen om at have overtrådt tv-overvågningsloven ved at få opsat et videokamera på sin grund på Sigridsvej 25 i Hellerup nord for København.

Bor til leje hos datter

Grund og den omstridte villa, Jan Leth Christensen har fået opført, er siden på papiret overgået til hans 29-årige datter. Det er dog far og mor, der bor i det supermoderne hus, som den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels har tegnet, bekræftede Jan Leth Christensen tirsdag i retslokale 1.1.

Hvordan udlejningskonstellationen er skruet sammen, ønskede Jan Leth Christensen ikke at fortælle Ekstra Bladet forud for tirsdagens retsmøde. Han betragter hele situationen som et privat anliggende, selvom hans husbyggeri og den strid, det har medført med stribevis af naboer, de senere mange år har trukket mange avisforsider.

Ekstra Bladets forside 10. august 2017

Det er da også politianmeldelser fra naboer, der har fået politi og anklagemyndighed til at gå ind i sagen.

Første anmeldelse indløb fra en anonym 29. maj klokken 19.08 sidste år. Den blev 29. juni klokken 14.45 fulgt op af en politianmeldelse indleveret af Marianne Victor Hansen og en række andre beboere i velhaverkvarteret.

Man ønskede at politianmelde en grundejer for ulovlig videoovervågning af stranden, hvilket blev anført på et opsat skilt, hvor der også blev truet med offentliggørelse af fotos af personer, der blev fanget på kameraet.

6. juli klokken 18.08 indløb så en tredje anmeldelse med samme tema.

Jan Leth Christensen er ikke bange for at gøre sig uvenner med naboerne, vidner årelang strid i velhaverområde om. Foto: Asger Ladefoged

'Har arrangeret det hele'

Forud for anmeldelserne var der ifølge Jan Leth Christensen ikke kommet klager over kameramonteringen.

- Det er ikke sådan, man agerer på Sigridsvej. Der går du bare direkte til politiet eller kommunen, bemærkede hans forsvarer tørt og tilføjede, at Marianne Victor Hansen også må være hende, der 'har arrangeret det hele'.

Marianne Victor Hansen har tidligere politianmeldt Jan Leth Christensen og ikke sparet på kritikken af hans byggeri og påståede overvågning, men trods gentagne forsøg har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Hellerup-borgeren til tirsdagens retsmøde.

- Jeg er superglad for, at der nu er rejst tiltale og dermed givet en afklaring på, at han ikke må overvåge vores hel- og halvnøgne børn og børnebørn, der leger på stranden. Vel at mærke en strand, hvor der har været offentlig adgang i en menneskealder', sagde Marianne Victor Hansen ved årets begyndelse til sn.dk i forventning om, at tiltalen mod Jan Leth Christensen ville få ham til at fjerne kamera og skilt.

Det omstridte kamera ved den ikke mindre omdiskuterede Hellerup-villa. Foto: Anthon Unger

Landsretssag

Jan Leth Christensen og hans forsvarer fastholder imidlertid fortsat, at hverken de opsatte kameraer eller skiltning er ulovlig.

- Jeg vil ikke gå for meget ind i det i et offentligt retsmøde, men formålet var husets sikring og ikke en mulighed for at tage screenshots af nogle mennesker, der er nede på en strand, lød det videre fra den tiltalte erhvervsadvokat.

Han er til gengæld ikke enig i, at uvedkommende børn eller andre skal tage ophold på strandstykket foran hans hjem. Det er et spørgsmål, som landsretten ifølge ham i øjeblikket behandler.

Den næste uges tid skal byretsdommeren i Lyngby tage stilling til, om Jan Leth Christensen har brudt loven.

Advokat Jan Leth Christensen er tiltalt for at overtræde tv-overvågningsloven. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Det anfægter hans advokat, som brugte megen tid under tirsdagens retsmøde på at forklare, at der aldrig har været tale om lagring af optagelser, men live-optagelser, hvorfra hans klient via en app i sin mobil kunne tage screenshots, hvilket han sammenlignede med at tage et billede af personer, der eksempelvis foretog sig noget, de ikke burde, på hans ejendom.

'Er det her en vej?'

Jan Leth Christensen har efter eget udsagn kun kigget på overvågningen to eller tre gange sammen med entreprenøren.

Det spiller ifølge anklager Nadia Meinholt ingen rolle:

- Private må ikke foretage tv-overvågning, som benyttes til almindelig færdsel. Det er underordnet, om det er live eller lagrede billeder. Der er også tale om overvågning med karakter af en umiddelbar iagttagelse på tv-skærm eller lignende. De facto vil der være personer, der bliver filmet på et strandstykke, når de går forbi.

Huset ejes nu af Jan Leth Christensens datter, som dog bor på Christianshavn, mens far og mor er flyttet ind i Hellerup-herligheden, som mange altså elsker at hade. Og beboerne ønsker bestemt ikke uvedkommende gæster på strandstykket foran boligen. Foto: Emil Agerskov

Anklageren sidestiller altså strandbredden foran Jan Leth Christensens vandkantsperle med navnet 'Villa Leth' med en vej, hvor mennesker kan færdes.

- Helt ærlig, er det her en vej, spurgte Lars Kjeldsen retorisk, før han bemærkede: 'der er ingen, der er blevet krænket af det her'.

Kort før klokken 12.00 hævede dommeren retten og meddelte, at dommen afsiges 31. maj klokken 12.00.

Iført den brune vest, der matchede hans sneakers, og et par blå jeans, hastede Jan Leth Christensen sammen med sin forsvarer mod retssalens udgang. Han havde ingen kommentarer til Ekstra Bladet, før han steg ind i sin sølvgrå Bentley og kørte væk.