Rigsadvokaten indstiller Niels Holck til udlevering

En opsigtsvækkende sag, der omhandler en dansk våbensmugler i Indien, får nu et nyt kapitel.

Rigsadvokaten har nemlig afsluttet en undersøgelse omhandlende danskeren Niels Holck, som Indien vil have udleveret til strafforfølgning.

Og konklusionen er klar.

Rigsadvokatens indstilling er, at udleveringslovens betingelser er opfyldt, hvilket åbner for muligheden for udlevering af Niels Holck.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Der er tale om en meget kompleks sag, som derfor har været lang tid undervejs. På baggrund af de oplysninger, vi har i sagen, og de undersøgelser, der er pågået, er det vores vurdering, at kravene i udleveringsloven er opfyldt, og nu indbringer vi sagen for retten med indstilling om, at Niels Holck bliver udleveret, siger statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen, Rigsadvokaten.

- Den indstilling skal retten have lejlighed til at vurdere. Når byretten har truffet sin afgørelse, vil den på sædvanlig vis kunne indbringes for landsretten, fortsætter hun.

Det betyder, at Retten i Hillerød nu skal tage stilling til, om retten er enig i, at betingelserne for udlevering er opfyldt.

Fire tons våben

Niels Holck var i 1995 med til at smugle våben til en oprørsgruppe i det nordøstlige Indien.

Intet mindre end fire tons våben og ammunition medvirkede Holck til at smugle.

Det har tidligere været på tale, om Niels Holck skulle udleveres til Indien, som ønsker at retsforfølge danskeren for terror.

I 2010 godkendte Justitsministeriet udleveringsbegæringen. Den afslog både by- og landsretten dog i 2010 og 2011.

Indien har siden 2002 presset på for at få danskeren udleveret med henblik på at retsforfølge ham, og landene har flere gange forhandlet mulighederne for en udlevering.

Selv hvis Niels Holck bliver udleveret til Indien, vil han skulle afsone en eventuel straf i Danmark, skriver Anklagemyndigheden.

Danskeren vil således under ingen omstændigheder skulle sidde afsone en straf i Indien.

'En dødsdom'

- Hvis jeg bliver udleveret til Indien, er min dødsdom skrevet, sagde Niels Holck til Jyllands-Posten i juni 2021.

Her gav han udtryk for, at han ikke har noget imod at stille i retten, men kun hvis den foregår i Danmark.

Den betændte sag har haft indflydelse på Danmarks forhold til Indien igennem flere år, og derfor var sagen også på dagsordenen under statsminister Mette Frederiksens seneste besøg i Indien i 2021.

Her lød det i indiske medier, at 'Indien hverken skal glemme eller tilgive Danmarks opførsel i Kim Davy-sagen'.

