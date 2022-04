Rigspolitichef: - Dette skal ikke fortsætte

Rasmus Paludans koranafbrændinger i svenske byer har de seneste dage vakt voldsom vrede, og flere betjente er blevet skadet under optøjerne.

Det har lørdag eftermiddag fået den svenske rigspolitichef Anders Thornberg til at kommentere på begivenhederne.

- Det er særdeles alvorlige forbrydelser, der de seneste dage har været rettet mod politiet og andre beredskabsfolk. Flere deltagere i urolighederne har fokuseret på at angribe og på alvorlig vis beskadige politifolk og politiets ejendom, og der har været en ligegyldighed over for mine ansattes og andres liv, udtaler rigspolitichefen i en pressemeddelelse.

Måtte affyre varselsskud

Her understreger han også, at de, der begår sådanne forbrydelser, ikke skal have lov til at slippe væk, og at 'alvorlige kriminelle angreb mod retsstaten må og skal retsforfølges hurtigt'.

De voldsomme optøjer har fundet sted torsdag og fredag i forbindelse med, at Stram Kurs-formanden Rasmus Paludan har afholdt demonstrationer, hvor han har sat ild til koranen.

- Vi har set voldsomme optøjer før. Men det her er noget andet. Det er alvorlig vold mod liv og ejendom, og især mod politifolk. Det er meget bekymrende, og vi kommer til at indføre kraftige modforanstaltninger. Dette skal ikke fortsætte, udtaler rigspolitichefen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Optøjer i Örebro fredag. Foto: Kicki Nilsson/Ritzau Scanpix

Fredag aften kom flere betjente til skade i forbindelse med optøjerne i den svenske by Örebro, og der blev sat ild til flere politibiler.

Adskillige betjente blev ramt af kasteskyts, og politiet måtte affyre varselsskud for at få kontrol over den voldsomme situation.

Lørdag afholder Rasmus Paludan endnu en demonstration. Den var planlagt til at skulle foregå i Landskrona, men er blevet flyttet på grund af de seneste dages optøjer.