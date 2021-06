Rigspolitiet advarer mod krypto-svindel

'Vi ser desværre, at nogle af de forurettede lider meget store tab. Det får os nu til at gå ud og opfordre danskerne til at være ekstra opmærksomme og påpasselige,' lyder det

Danskere har siden september 2020 mistet mere end 20 millioner kroner til såkaldt krypto-svindel.

Det beretter Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Her lyder opfordringen fra Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK), at du skal 'passe godt på, hvis du overvejer at investere pensionsopsparingen eller andre midler i kryptovaluta.'

'Vi ser desværre, at nogle af de forurettede lider meget store tab. Det får os nu til at gå ud og opfordre danskerne til at være ekstra opmærksomme og påpasselige, hvis de overvejer at investere i kryptovaluta,' siger politiinspektør Jesper Kracht, der er centerchef i LCIK, i pressemeddelelsen.

I enkelte af sagerne har de forurettede tabt flere millioner kroner.

Kendte misbruges

Der er forskellige måder, hvorpå svindlerne får danskerne i fælden.

Typisk sker det ved, at svindlerne kommer i kontakt med de forurettede på sociale medier, via telefon eller e-mail.

'I flere tilfælde misbruges kendte danskere som blikfang i forsøget på at få en annonce til at virke troværdig, ligesom flere danske medier har fået misbrugt deres navn i svindlen.'

Svindlerne øger håbet hos de forurettede ved at love, at investeringerne vokser, og de forsøger samtidig at få lokket flere og flere penge ud af den forurettede.

Vil man 'investere' med svindlere, bliver man ofte også mødt af et krav om at indbetale et gebyr.

'Desværre kan der gå mange måneder, før det går op for de forurettede, at de er blevet snydt, og at der ikke er tale om en reel investering. Det sker ofte i forbindelse med at man vil hæve investeringen, og så er det for sent,' lyder det fra Jesper Kracht.

Politiet opfordrer samtidig til, at man taler med sin bankrådgiver eller lignende, inden man begiver sig på et krypto-eventyr med nogen, man ikke kender.