Rigspolitiet: Derfor eskorterede vi vaccinen

Det er Rigspolitiet, der har stået for koordinationen politieskorten af vaccinevarevognen fra Pfizer og BioNTech. Og når varevognen med pingvinillustrationer på siden har kørt gennem Danmark med civil politieskorte, er det mest af alt for en sikkerheds skyld.

Det oplyser vicepolitiinspektør Bo Samson fra Rigspolitiets Nationale Beredskabsafdeling.

- Der er ikke nogen efterretninger, der peger på, at nogen ville have gjort noget mod transporten. Det er altid en situationsbestemt indsats, politiet planlægger ud fra, og vi har været til stede for en sikkerheds skyld. Det har vi været for at yde en forebyggende men også en tryghedshedsskabende indsats under transporten, siger vicepolitiinspektøren og påpeger, at det er en vigtig dag, som politiet sammen med resten af Danmark har set frem til.

- Kan du fortælle, hvordan eskorten er foregået?

- Nej, det rent politioperative, ønsker vi ikke at sige noget om. Vi var klar, hvis der skete noget, og i stand til at gribe ind, hvis det blev nødvendigt, men alt er forløbet planmæssigt, stille og roligt.

Egne følgebiler

Bag vaccinevarevognen kørte en bil på polske nummerplader, men den har ikke været en del af den danske politiindsats. Bo Samson oplyser, at transportfirmaet selv havde følgebiler med, så det er formentlig sådan en, der er tale om.

Rigspolitiets planlægning af transporten i Danmark er foregået i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og der har været løbende dialog i det internationale politisamarbejde og med leverandøren.

Og selv om varevognen nu har nået sit første mål, er Rigspolitiets opgave ikke slut.

- Vi er en del af det samlede setup omkring covid-vaccinerne, og vi er opmærksomme på de opgaver, der kan være forbundet med at vaccinerne skal distruberes rundt i landet, siger Bo Samson uden at ville svare på, om det betyder, at der også her vil være politieskorte.

Nogle af vaccinerne forlod Statens Serum Institut - ført an af en betjent på motorcykel - et par timer efter ankomsten.

Advarer mod svindlere

Til gengæld vil han gerne advare danskerne om eventuelle svindlere.

- Vi ved jo af erfaring, at kriminelle kan finde på at udnytte situationen til at lokke personfølsomme oplysninger ud af borgerne enten ved at banke på døren eller ringe.

- Her vil vi gerne sige til borgerne, at man skal huske, at al information fra sundhedsmyndighederne kommer over e-boks - eller i et fysisk brev, hvis man er fritaget for digital post.

- Så hvis nogen ringer på døren og siger de kommer fra Sundhedsstyrelsen for at vaccinere dig, skal du ikke lade dem komme ind?

- Nej, det er et ualmindeligt godt råd. Vi modtager alle skriftlig information fra sundhedsmyndighederne, før vi skal vaccineres.