Rigspolitiet erkender: Efterforskning i sag om seksuel afpresning var ikke god nok

Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at forløbet af politiets efterforskning i stor sag om seksuel afpresning af unge piger ikke har været god nok.

Det sker i en pressemeddelelse mandag, hvor Rigspolitiet skriver, at de politiet burde have handlet hurtigere i sag om digital seksuel afpresning, hvor 69 unge piger og kvinder anmeldte den samme gerningsmand i en periode over tre år.

Den pågældende sag, som var den hidtil største af sin slags herhjemme, blev afgjort i december 2020. Her blev en 22-årig mand fra Varde-området idømt seks års fængsel for i en periode på tre år at have begået strafbare seksuelle krænkelser mod de mange piger i alderen 13-17 år.

Mange af krænkelserne blev anmeldt til politiet uden, at gerningsmanden blev pågrebet.

