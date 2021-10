Rigspolitiets rockerspecialister flyttes til andet arbejde

Rigspolitiet har gennem de seneste måneder været igennem en voldsom rystetur. Og i den forbindelse fjernes en gruppe ansatte fra områder, som de ellers i årevis har overvåget:

- Foreløbigt er det planen, at de ansatte skal flyttes ud til de lokale kredse. Og det vil så være op til de lokale kredse at afgøre, om man vil gøre brug af deres kompetencer, siger Heino Kegel, formand for Politiforbundet.

Han forklarer, at man ved den manøvre risikerer at miste den kompetence og viden, som de pågældende ansatte har samlet igennem årene.

- I bund og grund er det jo en politisk beslutning, tilføjer han.

Særlige kompetencer

Konkret er der tale om godt 30 ansatte, der på landsplan har moniteret især rocker- og banderelateret kriminalitet, menneskehandel, økonomisk kriminalitet, doping og vold

Dermed vil den opsamlede viden gå til spilde, frygtes det.

Tilbage i februar bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S), at Rigspolitiet skulle igennem en voldsom slankekur, fordi Rigspolitiet i sig selv var blevet en for stor afdeling med alt for mange ansatte.

I forbindelse med den nye politiske flerårsaftale om fremtidens politidrift blev det derfor besluttet at nedlægge en række stillinger i Rigspolitiet, og at disse stillinger for de flestes vedkommende i stedet skulle flyttes ud i landets politikredse.

Gadebande trækker i rockerveste

Politisk beslutning

Beslutningen var politisk, men eksekveringen af opgaven blev overladt til Rigspolitiet selv.

Det blev dog fra politisk side besluttet, hvilke personalegrupper man ikke måtte røre ved i den forbindelse. Det gælder blandt andet Politiets Efterretningstjeneste (PET) og aktionsstyrken, AKS.

Valget faldt på Nationalt Efterforskningscenter (NEC), der blandt andet står for rocker- og bandeovervågningen på nationalt plan.

I forvejen indgår det i flerårsaftalen, at Rigpolitiet skal oprette National Enhed For Særlig Kriminalitet, NSK, der skal blive en enhed, der håndterer tung, landsdækkende kriminalitet.

Men i planen indgår altså foreløbigt ikke at flytte de folk, der i NEC-regi stod for den nationale monitering, med over i NSK.

Medlemmer af den forbudte LTF-bande er stadig aktive i både konflikter og organiseret kriminalitet. Foto: Jakob Jørgensen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rigspolitiet: Overvågning nedlægges ikke

- Det er ikke korrekt, at den landsdækkende monitering nedlægges. Det er tværtimod et opmærksomhedspunkt for Rigspolitiet i forbindelse med omorganiseringen at sikre, at moniteringen af rocker-/bandeområdet fortsætter og er af samme høje kvalitet, også efter omstruktureringen af Rigspolitiet.

Det skriver Lykke Sørensen i et mailsvar til Ekstra Bladet. Hun er politidirektør og har blandt andet haft NEC under sig.

- I flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden 2021-2023 fremgår det, at der skal etableres en National Enhed for Særlig Kriminalitet samt gennemføres en reform af Rigspolitiet. Den nye enhed vil fra årsskiftet få ansvaret for den nationale monitering af rocker- og bandegrupperingerne, skriver hun endvidere.

På anklagebænken: LTF'ere koordinerede drab over krypto-telefoner

- Det betyder, at moniteringen og overvågningen videreføres, som vi kender den i dag, selv om Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) nedlægges ved årsskiftet. Den nye enhed vil bl.a. få tilgang af analytikere og monitører fra de særlige efterforskningsfællesskaber, der vil skulle varetage opgaven i fremtiden, ligesom der tilføres flere ressourcer til monitoreringsopgaver i kredsene, oplyser Lykke Sørensen og tilføjer:

- Nedlæggelsen af NEC er således en del af den samlede reorganisering i forbindelse med etablering af den nye enhed og reformen af Rigspolitiet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk folkeparti:- Uigennemtænkt

Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, har følgende kommentar:

- Det virker uigennemtænkt at splitte en velfungerende enhed ad. Hvorfor skal de ansatte ikke indgå i den kommende enhed for landsdækkende organiseret kriminalitet, der udspringer af flerårsaftalen.

- Dansk Folkeparti støtter udflytningen af arbejdspladser, der skaber balance mellem land og by. Men det skal undersøges, om regeringens nuværende planer er hensigtsmæssige, eller om planerne medfører et stort videns- og kompetencetab. Det sidste kan blive konsekvensen af at fordele de ansatte til forskellige politikredse.

- Vi foreslår i stedet, at National Enhed For Særlig Kriminalitet, NSK, får de ansatte fra NEC, der tidligere sad med organiseret rocker- og bandekriminalitet i Rigspolitiet.

- Med den tvivl der nu rejses om arbejdet med at bekæmpe bander, er der behov for, at justitsministeren samler aftalepartierne, så vi sikrer, at indsatsen fortsættes og udbygges. Vi må aldrig slippe taget i de kriminelle bander i Danmark. Det skylder vi ofrene og de potentielle ofre for den organiserede kriminalitet, lyder det fra Peter Skaarup.

Rockerklubben Satudarah har gennem sommeren haft vokseværk. Her køres der paradekørsel igennem bydelen Tingbjerg Foto: Ekstra Bladet

Paradekørsel i København: Rockerklub viser sig frem

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Justitsminister: Bandekriminalitet har fortsat høj prioritet

- Bekæmpelse af bandekriminalitet har og vil fortsat have tårnhøj prioritet for regeringen, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), i et mailsvar.

- Myndighederne skal konstant ånde de organiserede kriminelle i nakken, og derfor skal der også fremover være national monitorering af bandeområdet på samme høje niveau som i dag, selv om opgaven fremadrettet skal løses i den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

- Som led i politiaftalen får vi en betydeligt større politistyrke og samler erfarne kræfter i netop NSK, der skal styrke efterforskningen og opklaringen af bl.a. bandekriminalitet, lyder det endvidere.

- Jeg har fuld forståelse for, at reformen af Rigspolitiet er en kæmpe forandring for politiets medarbejdere. Derfor er det også vigtigt, at et meget bredt flertal i Folketinget står bag beslutningen om, at vi skal have politiet tættere på borgerne, samtidig med at politiet skal blive endnu bedre til at bekæmpe den organiserede bandekriminalitet, lyder det i mailsvaret.

Hells Angels har i mange år været i politiets fokus. Foto: Claus Bonnerup

Hells Angels' berygtede håndlangere: Klar igen