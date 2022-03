Det ligner en krigszone, men er en lille bid af Vanløse i København efter storbrand, men i ruinerne skimter man effekter fra et hverdagsliv før branden

En stor del af ejendommen er revet ned eller styrtet sammen og afsvedne bjælker stikker frem hist og pist.

Men se med her. For på toppen af bygningen ud mod Godthåbsvej vidner resterne af et par udbrændte sammenstyrtede lejligheder uden facade om det hverdagsliv, som udfoldede sig indtil i fredags i den gule murstens-ejendom fra 1938

.