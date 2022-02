Ringede otte gange før dødsstyrt

I minutterne før en mand sprang ud fra en altan på 4. sal, foretog han tilsyneladende otte opkald til en pårørende fra sin mobiltelefon, erfarer Ekstra Bladet.

Det fatale spring fandt sted, i forbindelse med at politiet havde fået en anmeldelse klokken cirka 09.12 om et ’huspektakelligende forhold’, hvorefter de rykkede ud til en lejlighed på Smedetoften i København Nordvest.

Den 32-årige og hans kammerat hoppede ud og landede på fliserne i en lille have i gården. Den 32-årige døde på stedet, mens kammeraten hårdt kvæstet blev kørt på hospitalet.

Ekstra Bladet erfarer, at de otte opkald fra den 32-åriges mobil til den samme pårørende skete i løbet af 11 minutter. Første opkald kom få minutter over 9.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den pårørende ikke sin mobil på sig i den periode søndag morgen og opdagede derfor først opkaldene, efter at den 32-årige var død.

Efterforskere og kriminalteknikere undersøger sagen. Styrtet skete i forbindelse med at politiet var til stede og derfor undersøges sagen af DUP (Den Uafhængige Politiklagemyndighed). Foto: Kenneth Meyer

Men hvorfor der blev ringet op otte gange, og hvorfor to mænd skulle vælge den vanvittige handling at springe ud fra 4. sal, fordi politiet kom til stedet, er langt fra afklaret.

Hændelsesforløbet undersøges nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Det sker, når folk dør eller kommer alvorligt til skade i forbindelse med politiforretninger.

DUP skriver på deres hjemmeside, at de 13. februar klokken 09.40 blev underrettet af Københavns Politi om 'en episode kort forinden, hvor en person afgik ved døden, mens en anden person kom til skade i forbindelse med en politiforretning i København NV.

To personer hoppede søndag fra altan i Nordvest. Video: Kenneth Meyer

I indledende fase

Specialkonsulent i DUP, Signe Stolberg har ingen kommentarer til oplysningen om mobil-opkaldene og siger til Ekstra Bladet, at man er i den indledende fase af undersøgelsernme.

– Vi efterforsker bredt for at klarlægge, hvad der er sket, siger hun.

I arbejdet indgår også afhøringer af folk, som kunne have set noget.

Lå med lukkede øjne

Der er lagt grus ud over de fliser, hvor de to mænd landede. En beboer viser, hvor den ene mand lå. Foto: Jonathan Damslund

Dagen derpå er afspærringen blevet ophævet i det grønne gårdmiljø i Nordvest, og politiet har spredt grus ud over de fliser, hvor mændene landede.

En beboer fortæller Ekstra Bladet, at han hørte høje bankende lyde fra øverst i opgangen. Kort efter kunne han høre løbende trin på trappen, og han så en politimand løbe om i gården.

Udenfor sine vinduer så han nu de to mænd ligge i haven. Den ene helt stille på ryggen med lukkede øjne og med blod foran på t-shirten. Den anden lå på siden, men begyndte at bevæge sig lidt.

- Jeg hørte politimanden sige til ham - på en høflig måde - at han ikke måtte røre sig og skulle ligge stille. Det var naturligvis, så han ikke risikerede at komme mere til skade.

Kort efter var der ambulancer og mere politi, og dagen igennem arbejdede kriminalteknikere i blå dragter i den lille have.

En eller begge mænd havde ved faldet blandt andet ramt en stor blomsterkrukke, som var knust, og som nu var flyttet over i et hjørne af haven. En flise under gruset buer ned på midten, men ellers er der ingen spor af den dramatiske begivenhed.