Ringede selv 112: 30-årig mand stukket ned

En 30-årig mand er blevet stukket ned i Kolding.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum.

- Personen er blevet stukket med en genstand. Det er formentligt en kniv, men vi ved det ikke endnu, fortæller han.

- Han er kommet meget til skade og er behandlingskrævende, men er umiddelbart uden for livsfare.

Politiet har hverken anholdte eller mistænkte i sagen endnu, og politiet vil af hensyn til efterforskningen ikke oplyse, hvor på kroppen manden er blevet stukket.

Ringede selv 112

Offeret ringede selv til alarmcentralen, fordi han ønskede hjælp.

- Stedet, han ringer fra, er få meter fra sygehuset i Kolding. På en eller anden måde er han kommet derhen, eller også er gerningen sket umiddelbart i nærheden af sygehuset, siger Jeppe Thranum.

Politiet har talt med manden, men det er der ikke kommet meget ud af, siger vagtchefen.

- Det er uvist, om han ikke ønsker at medvirke i opklaringen, eller om han ikke kan, siger han.

Vagtchefen fortæller dog, at skaderne var alvorlige nok til, at stikkeriet må være sket umiddelbart kort tid inden, han ringer 112, for ellers ville han være i endnu værre tilstand.

Ikke banderelateret

Sydøstjyllands Politi vil ikke fortælle, om de kender offeret i forvejen, men udelukker at han har relation til bandemiljøer.

- Han er ikke en, vi regner for at være bandekriminel. Vi sætter ham ikke i den relation.

Politiet ved endnu ikke, om det 30-årige offer er fra lokalområdet, oplyser vagtchefen.