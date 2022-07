Ringvej spærret på Fyn

Tidligt mandag morgen er der sket et alvorligt trafikuhed på Østre Ringvej på Fyn.

Uheldet er sket tæt ved landsbyen Åsum, som ligger i den nordøstlige udkant af Odense.

Politiet skriver på Twitter, at vejen er spærret i begge retninger, og at man ikke ved, hvornår vejen står til at genåbne. Helt præcist er den store ringvej spærret mellem Kertemindevej og Gartnervænget.

P4 Trafik beskriver ulykken som alvorlig. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Fyns Politi mandag morgen.

Opdateres...