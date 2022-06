Risikerer at miste kørekortet

Kendis-iværksætter er tiltalt for at have kørt for stærkt, og selvom han var frakendt førerretten

Jim Latrache-Qvortrup er kendt for at have levet et liv i overhalingsbanen med fart på og uden grænser.

Soldat i Fremmedlegionen. Undercover som forretningsmand i det nordkoreanske styre i Mads Brüggers film 'Muldvarpen'. Indsat i det danske fængselsvæsen i flere år. Alt sammen noget, som han har fortalt om i den meget omtalte bog 'Jim: Fra cokepusher til undercover i Nordkorea'.

Jim Latrache-Qvortrup ses her til TV Prisen 2022, hvor han står sammen med 'Muldvarpen' Ulrich Løvenskjold Larsen. Foto: Emil Agerskov

Nu er den 49-årige anklaget for at have haft for meget fart på.

Han skal en tur på anklagebænken i Retten i Herning, hvor han er tiltalt for i to tilfælde at have kørt for stærkt på motorvejen, selvom han var frakendt førerretten. Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Jim Latrache-Qvortrup har levet et fascinerende liv. Foto: Gregers Tycho

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf, og at han skal idømmes en ubetinget frakendelse af førerretten.

Episoden skete 26. februar sidste år på Holstebromotorvejen mellem Herning og Holstebro. Her kørte Jim Latrache-Qvortrup ifølge anklageskriftet med en gennemsnitshastighed på mindst 156 km/t, selvom hastigheden ikke måtte overtige 130 km/t, ligesom han ifølge tiltalen undlod 'at standse ved politiets tegn hertil'.

Fem minutter senere kørte han ifølge tiltalen med 161 km/t ved messemotorvejen mellem Herning og Vejle, hvor hastigheden ikke måtte overstige 110 km/t.

Jim Latrache-Qvortrups forsvarer Jesper Storm Thygesen har ingen bemærkninger til tiltalen.

Ekstravagant og flamboyant er ord, der ikke ligger langt væk, når man skal beskrives Jim Latrache-Qvortrup. Foto: Gregers Tycho

Jim Latrache-Qvortrup er normalt en mand med store armbevægelser, der gerne taler om sine udskejelser. Men da Ekstra Bladet ringer til ham for at tale med ham om tiltalen for hastighedsovertrædelser, er han knap så åbenmundet.

- Jeg har egentlig bare ikke holdt øje med det. Der var ikke mere i det, siger han og kalder det en ligegyldig sag.

- Der står, at du undlod at standse ved politiets tegn. Hvad betyder det?

- Det er så ikke helt rigtigt. Nu kan du se, når den (sagen, red.) er eksekveret, så kan du ringe til mig der.

- Men du siger, at det ikke er helt rigtig. Hvad ligger der i det?

- Lad os bare stoppe den her. Det er en fuldkommen ligegyldig sag.

- Der står også, at du var frakendt førerretten?

- Lad os bare stoppe den her. Jeg synes, at det er fuldkommen ligegyldigt.

Sagen kommer for retten 10. juni.