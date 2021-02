Risikerer bøde: Lod kunder bytte julegaver

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod selskabet bag forretningen Laura Thomsen Luxury i Silkeborg.

Det fremgår af et anklageskrift fra Midt- og Vestjyllands Politi mod selskabet.

Forretningen tilbød ombytning af julegaver 2. januar og overtrådte dermed coronarestriktionerne, lyder det i anklageskriftet.

Henrik Thomsen, der er direktør i det pågældende selskab, Thomsen Ejendomme, Silkeborg A/S, har tidligere sagt til TV Midtvest, at det var en form for statement, at butikken ombyttede gaver den dag.

Thomsen mener ikke, at det hænger sammen, at forretninger på den ene side godt må udlevere varer, der er købt på nettet, i en fysisk butik. Men på den anden side må folk ikke komme og bytte julegaver i døren.

- Det er en gråzone, som jeg ønsker, at myndighederne tager op, sagde Henrik Thomsen til TV Midtvest 3. januar.

Det var, dagen efter at forretningen holdt åben og - ifølge sagens anklageskrift - foretog ombytning af gaver for cirka 12 kunder. Det foregik i tidsrummet mellem klokken 11 og klokken 14.

Herved var butikken åben for offentligheden, og det var en overtrædelse af coronarestriktionerne.

Sagen er berammet til at blive behandlet ved Retten i Viborg 4. marts. Hvis retten giver anklagemyndigheden medhold, står Thomsen Ejendomme, Silkeborg A/S, til at blive idømt en bøde.

