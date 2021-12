Risikerer fængsel: Hus jævnet med jorden

Det kan komme til at koste Nicolai Bossen, ejer af Susåvej 3, dyrt, at han efter mørkets frembrud mandag valgte at trodse strakspåbuddet fra Næstved Kommune om ikke at fortsætte nedrivningen af ejendommen, skriver sn.dk

For hvor en uagtsom handling, der fører til skade på et bevaringsværdigt hus, koster en bødestraf, så er strafferammen helt anderledes, når der er tale om groft uforsvarlig eller bevidst ødelæggelse. Så kan man idømmes fængsel i op til et år.

Ejerens forklaring

Det er op til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, om der skal rejses sigtelse i sagen. Det kan ordensmagten først tage stilling til, når sagen er anmeldt, og det er den ikke endnu.

- Vi har været i kontakt med Næstved Kommune, som har oplyst, at man vil indgive en anmeldelse i begyndelsen af det nye år. Vi afventer deres redegørelse for situationen, og derefter begynder vi vores efterforskning. Så må vi se, hvad der kan føres bevis for, forklarer politikommissær Peter Fobian Hvidberg, leder af politiets lokale efterforskning i Næstved.

- Der er en tvist, omkring hvad der er sket derude mandag aften. Efter hvad jeg har fået oplyst, så forklarer ejeren selv, at resten af huset er faldet sammen på grund af den første nedrivning, og at han altså har overholdt strakspåbuddet, tilføjer han.

Peter Fobian Hvidberg fortæller videre, at der ikke er mere, politiet kan foretage sig i sagen lige nu.

- Skaden er sket, og huset er faldet sammen, så nu afventer vi bare anmeldelsen.