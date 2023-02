Risikerer to års fængsel: Dum beslutning kan koste dyrt

Det kan koste en 67-årig mand to års fængsel, at han i oktober sidste år tog en pistol med sig hjem i stedet for at ringe til politiet.

Pistolen fandt han på Galløkken i Rønne 5. oktober om eftermiddagen. Her lå pistolen, som var af mærket Glock, i en pistolkasse. Der var desuden to magasiner til pistolen.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som tirsdag skal for Retten på Bornholm.

Kassen med pistolen og magasinerne tog han med hjem til sit hus, hvor han undersøgte pistolen nærmere og kunne konstatere, at den var ægte.

Herefter lagde han pistolen tilbage i kassen og cyklede tilbage til Galløkken, hvor han lagde pistolen og magasinerne på samme sted, som han havde fundet dem.

Den 67-årige advarede ikke selv politiet, men det gjorde hans samlever, som efter fem dage hentede den og afleverede den til politiet, uden at han vidste det.

Anklagemyndigheden mener, at manden gjort sig skyldig i at have besiddet et skydevåben under særlig skærpende omstændigheder. Det straffes med minimum to års fængsel.

Hans advokat, Peter Paldan Sørensen, oplyser, at manden erkender de faktiske omstændigheder - altså at have taget pistolen. Men han vil forsøge at få ham dømt efter våbenloven, så han kan få en mildere straf.

Fundet af pistolen har ikke kun ført til en sag mod den 67-årige. Den er også omdrejningspunktet i sager mod flere andre.

Ifølge TV2 Bornholm har ni personer siddet varetægtsfængslet siden slutningen af oktober og starten af november i en sag, der handler om både besiddelse af skydevåben og røveri.

Tre mænd er allerede dømt i den sag, mens sagen mod de seks andre ifølge mediet først kommer for retten til april.

