Riskær vil have lov til at lede en virksomhed igen

Klaus Riskær blev fredag frifundet, mens han sad i solrige Argentina og tog den gode nyhed ind. Derfor er der ingen, der skal have ondt af erhvervsmanden, siger han

I næsten 15 år har erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen ikke måtte lede en virksomhed, fordi han blev idømt et forbud i en retssag.

Det skal dog være slut med forbuddet, mener Riskær, der vil indbringe spørgsmålet for retten.

- Nu har det varet så mange år, at han gerne vil have det ophævet, siger hans advokat, Henrik Stagetorn.

Det var i forbindelse med en sag om grov økonomisk kriminalitet i 2008, at Klaus Riskær Pedersen fik et forbud mod at være direktør i et selskab med begrænset ansvar.

Rettighedsfrakendelsen blev sat til at gælde 'ind til videre' og dermed ind til, at andet er besluttet. Det er uvist, hvornår spørgsmålet vil komme for retten.

For lidt over to uger siden blev Klaus Riskær Pedersen frifundet i en sag, der netop handlede om, hvorvidt han havde overtrådt forbuddet.

Anklagemyndigheden mente, at han havde ledet tre af sine sønners virksomhed, Reboot ApS, på trods af forbuddet. Men Københavns Byret mente ikke, at det var tilstrækkeligt bevist, at han reelt var direktør.

Frifindelsen står ved magt, for anklagemyndigheden vil ikke anke til landsretten.

