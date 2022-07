Ro på Christiania på trods af skyderi

Selvom det blot er to døgn siden, at der blev affyret skud på Christiania, påvirker det ikke christianitterne og de besøgendes hverdag på fristaden

Søndag eftermiddag var politiet massivt til stede på Christiania efter en episode, hvor en ukendt gerningsmand affyrede tre skud omkring Pusher Street.

Ingen personer blev ramt, og to dage efter hændelsen oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet, at der stadig ikke er nogen anholdte i sagen, men at der foregår en bred efterforskning.

Påvirkede ikke folk

Skyderiet har ikke synderligt påvirket hverdagen på Christiania.

Samme dag, hvor skyderiet fandt sted, blev der på Christiania, nærmere betegnet Nemoland, nemlig også afholdt søndagskoncert, hvor folk dukkede talstærkt op på trods af hændelsen tidligere på dagen.

Foto: Kenneth Meyer.

Hulda Mader, som er en del af Christianias pressegruppe, ser da heller ikke, at skyderiet vil få fremadrettede konsekvenser for hverken besøgende, kommende koncerter eller rundvisninger.

Annonce:

- Det ser ikke ud til, at det har påvirket folk. De er i hvert fald ikke blevet væk. Folk kom også til koncerten på selve dagen, hvor skyderiet fandt sted, fortæller Hulda Mader til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer.

Intet er aflyst

Hulda Mader mener, at folk generelt ikke har tænkt så meget over hændelsen, men at det er borgerne, som bor på Christiania, der har været mest påvirket, og har følt sig utrygge, mens folk udefra kommer som de plejer.

Hun fortæller også, at der efter skyderiet hverken har været aflysning af rundvisninger eller andre besøg på fristaden.

- Der har overhovedet ikke været nogen reaktion. Det eneste, der måske påvirkes, er, hvordan politikere og andre ser på os, men det er en helt anden snak, siger Hulda Mader.

Foto: Kenneth Meyer.

Frygteligt og forfærdeligt

Hulda Mader fortæller dog, at Christiania opfatter episoden som frygtelig og forfærdelig, og christianitterne ville ønske, at sådan noget aldrig ville ske.

Samtidig understreger hun, at den almindelige offentlighed ikke tager sig så meget af det.

Annonce:

- Vi har før været udsat for, at folk bliver skudt og slået ihjel på Christiania, men det har heller ikke påvirket den almindelige besøgende.