Rocker anholdt: Sigtes for drabsforsøg

30-årig sigtes for at være del af tæskehold, der stod bag overfald på LTF'er

En 30-årig mand er anholdt og sigtes for drabsforsøg, erfarer Ekstra Bladet.

Sagen handler om et groft overfald, hvor en 29-årig mand blev overfaldet 21. juli. Offeret har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilknytning til LTF-banden, mens den nu anholdte ifølge Ekstra Bladets oplysninger er prøvemedlem i Hells Angels.

I forvejen er to andre mænd med tilknytning til Hells Angels anholdt og fængslet i sagen.

- Jeg kan bekræfte, at en 30-årig mand er anholdt, og at han sigtes for drabsforsøg. Manden er del af rocker-bandemiljøet, siger Knud Hvass, efterforskningsleder, afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

De to andre sigtede blev anholdt 27. juni og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør.

Ligesom den 30-årige er de to - en 25-årig og en 27-årig - sigtet for drabsforsøg på LTF'eren. Ifølge sigtelsen blev bandefiguren slået og stukket med kniv ved overfaldet.

Ekstra Bladet har tidligere omtalt baggrunden for overfaldet, der angiveligt bundede i en anden episode, som ligeledes udspillede sig på Nørrebro.

Overblik: Her er Danmarks rockere og bander