Forhenværende Bandidos-prospect tiltalt for drabsforsøg, forklarede torsdag, at det var ham alene, der stod bag et håndgranat-angreb i Mullerup sidste år. Medtiltalt rocker nægter alt

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En 32-årig sortklædt mand med store tatoveringer i baghovedet erkendte torsdag, at han i oktober sidste år, kastede to håndgranater ind i et hus i Mullerup, hvor et kærestepar lå og sov.