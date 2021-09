Rocker bange for at dø: Sov med bomber og våben

Outlaws-rocker idømt seks års fængsel for at have forskanset sig i soveværelse med rørbomber, håndvåben, store mængder af ammunition og seks-cifret kontantbeløb

Seth Forde ligner ikke en mand, der er bange af sig.

Men under overfladen har den nu fængslede og dømte 42-årige nationale krigsminister i rockergruppen Outlaws i New Zealand været temmelig angst for at dø.