Krimi ... 16. jul. 2022 kl. 14:13

Rocker-boss er død: Dobbeltmorder og narkovrag

En af rockerverdenens mest frygtede og kyniske macho-ledere med øgenavnet 'Mom' er død af noget så uprætentiøst som halskræft under afsoning af livstidsdom for drab på to fængselsbetjente