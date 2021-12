Rocker dømt: Fældet af telefon til 200.000

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den 37-årige Satudarah-rocker Waqas Khurram Iqbal betalte et par hundredtusinde kroner for den krypterede telefon, der endte med at fælde ham selv.

Mandag eftermiddag blev han idømt 15 års fængsel, efter han uventet tilstod i den kæmpe narkosag 'Operation Hugin'. Han tilstod at have solgt ikke under 100 kilo kokain og ca. 80 kilo hash.

Prisen på den krypterede telefon var et slag på tasken fra rockeren under senioranklager Rasmus von Stamms afhøring. Telefonen indeholdt flere kontakter på både leverandører og modtagere i narkotika, og det var, ifølge den 37-årige, årsagen til den høje pris.

Han har under sin 16 måneders lange varetægtsfængsling nægtet sig skyldig, men politiets beviser fra knækkede krypto-telefoner har været så overvældende, at flere aktører har lagt sig fladt ned og erkendt.

En EncroChat telefon og til højre den besked som firmaet sendte til sine 60.000 brugere om, at systemet var 'knækket', så alle skulle destruere deres enheder. Foto: Europol

Undervejs læste anklageren enkelte beskeder op fra rockerens Encrochat, der har indgået som vigtigt bevis i sagen. I retten indrømmede Waqas Khurram Iqbal, at han gik under brugernavnet 'blondscorpion', men han forklarede, at han hverken kendte til eller kunne huske identiteten på dem, han havde chattet med.

Narko-regnskaber fældede højre hånd

Ligesom med Waqas Khurram Iqbal, som politiet har anset som værende bagmand, var det beviser fra knækkede krypto-telefoner, der endte med at fælde hans højre hånd, den 29-årige Andreas Munch.

I november tilstod han også og blev ligeledes idømt 15 års fængsel. Ifølge ham selv var det en milliongæld, der pressede ham ud i kokainsalg.

På Andreas Munchs Samfuns Knox-telefon fandt man udførlige narkoregnskaber gemt i 67 mapper med lister over handler og større afhentninger. Den 29-årige nægtede sig dog skyldige i samtlige handler, fordi han først fik overdraget telefonen i sommeren 2019.

Her fandt han regnskaber med kodeord såsom 'Kaffegrums Hentet 22/10 2kg', 'Mercedes Hentet 30/11 3kg' og 'Tito Hentet 19/1 8kg'. Både systemet og sproget valgte han at køre videre i samme stil.

Han brugte blandt andet det italienske modehus 'Prada' som dæknavn til en kokainhandel på intet mindre end 12 kilo, 'Prada Hentet 14/7 12kg'.

Nægtede rollefordeling

Rollefordelingen med Iqbal som bagmand og Munch som 'løber' blev dog ikke anerkendt af Satudarah-rockeren.

Han mente, at de var lige og omtalte Andreas som sin 'makker' i sagen. De havde blot fordelt arbejdsopgaverne imellem sig således, at han selv stod for at indgå aftaler med leverandører og aftagere, mens Andreas Munch blandt andet stod for opblanding, opbevaring og distributionen af narkotikaene.

Dommeren lagde dog vægt på, at Waqas Khurram Iqbal var i besiddelse af den krypterede telefon, før han fik kendskab til og startede et samarbejde med Andreas Munch.

Waqas Khurram Iqbal modtog dommen.