Rocker dømt for hæleri af klonede biler

Dømt for ti biler til samlet værdi af over to mio. kroner samt forsøg på hæleri af værkstedsudstyr

Et 55-årigt fuldgyldigt medlem af rockerklubben Hells Angels blev i dag ved Retten i Roskilde dømt for hæleri af stjålne biler.

Bilerne var klonede, dvs. forsynet med falske stelnumre og i flere tilfælde også falske udenlandske registreringsattester, der tilhørte tilsvarende biler – og efterfølgende indregistreret i Danmark.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen blev afsagt, uden der blev holdt et retsmøde, oplyser senioranklager Rasmus von Stamm til Ekstra Bladet.

HA'eren er for nyligt blevet løsladt fra varetægtsfængsling i en anden sag.

Tilfreds anklager

Sagen har været efterforsket af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) og handler om et stort antal biler, som politiet beslaglagde i en aktion den 1. maj 2018.

Den 55-årige blev dømt for hæleri af ti biler til en samlet værdi af over to millioner kroner samt forsøg på hæleri af værkstedsudstyr for cirka en halv million kroner. Han blev frifundet for flere andre forhold.

Straffen blev udmålt som en fællesstraf med en reststraf fra en tidligere prøveløsladelse og lød på tre års fængsel.

'Jeg er tilfreds med, at strafudmålingen i sagen afspejler, at den 55-åriges omgang med klonede biler er foregået systematisk og organiseret, og der er derfor tale om hæleri af særlig grov beskaffenhed,' udtaler senioranklager Rasmus von Stamm i pressemeddelelsen.

En 46-årig mand blev fundet medskyldig i hæleri af den ene af bilerne og blev straffet med fængsel i et år. Manden og hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen, overvejer, hvorvidt de vil anke sagen til landsretten.

'Han er dømt skyldig i ét forhold og har fået et års fængsel, hvilket umiddelbart virker som en hård dom,' skriver forsvarsadvokaten til Ekstra Bladet og pointerer, at han vil nærlæse dommen, inden der tages endelig stilling.

