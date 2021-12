Rocker dømt for sprængstoflager: 'Sus af spænding'

En 21-årig rocker og en 55-årig ven er netop idømt lange fængselsstraffe for at opbevare over 200 kilo dynamitstænger i redsskabsskur på Amager

Københavns Byret har torsdag idømt den 21-årige Alexander Lilleskov Enevoldsen, medlem af Satudarah-støtteklubben Navajo MC, fem års fængsel, da han i retten tilstod at have købt og opbevaret en hidtil uset stor mængde sprængsstof på 206,4 kilo.

Det oplyser anklager Stephanie Dahl-Jensen fra anklagemyndigheden ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Samtidig blev den 55-årige Ronny Nielsen idømt fire års fængsel, da det var hans redsskabskur i Sundby på Amager, der blev brugt til at opbevare den historiske mængde sprængsstof i, som blev opdaget og beslaglagt af politiet 18. april i år.

Blev anholdt i skuret

Alt tyder på, at den 21-årige i første omgang anbragte sprængstoffet i den 55-åriges skur uden den ældre ven, som den 21-årige har en familie-lignende relation til, vidste det.

Det fremgår dog af torsdagens tilståelser, at den ældre af de to gerningsmænd få dage inden anholdelsen bliver klar over, hvad den 21-årige har gemt.

- Han bliver sur, og siger, at det skal fjernes, ifølge sagens anklager Stephanie Dahl-Jensen.

Derfor bliver de to mænd taget med fingrene i kagedåsen, da Københavns Politi kunne anholde den 21-årige og den 55-årige i skuret i færd med at håndtere sprængstoffet, der angiveligt skulle fjernes den dag.

Ekstremt farligt

Den 21-årige forklarede retten, at han havde købt sprængstoffet af en gammel bekendt, der havde virket presset, og selvom købet i første omgang udløste et 'sus af spænding', fortrød den unge mand hurtigt, at have anskaffet dynamitstængerne, som han fortalte, at der ikke var nogen planer om at benytte sig af.

Ifølge B.T. har politiet dokumenteret under retssagen, at hvis sprængstoffet var eksploderet utidigt kunne det i en radius af 135 meter have bragt mennesker i livsfare.

Historisk mængde

Anklager Stephanie Dahl-Jensen havde procederet for en strafudmåling på henholdsvis seks års fængsel til Alexander Lilleskov Enevoldsen og fem års fængsel til Ronny Nielsen.

Anklageren var derfor tilfreds med dagens domme.

- Jeg er meget tilfreds med dommen. Der er jo tale om en historisk stor mængde sprængstof, så det er jo et område, der ikke er prøvet før, forklarer hun.

Forsvarerne havde argumenteret for en straf på mellem 3 og 4 års fængsel.

Retten lagde i afgørelsen vægt på netop den store mængde.

Udover sprængstoffet fandt politiet også to tændsatser, men dem erkendte kun den yngste af mændene at kende til, hvilket sammen med hans rocker-relationer betød, at han fik et års fængsel mere end sin medgerningsmand, ifølge anklageren.

De modtog begge dommen.

