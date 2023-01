Rocker-drab: En person løsladt

Det lader til, at politiet har kortlagt mindst en persons rolle i forbindelse med drabet på en 34-årig Bandidos-rocker, der blev fundet skudt i hovedet med et haglgevær på en øde grusvej ud for Mogenstrup første juledag.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har valgt at løslade en ud af dem fem personer, der har siddet varetægtsfængslet i drabssagen. Det skriver TV2 East.

Indtil videre har fire mænd samt en 23-årig kvinde været varetægtsfængslet i sagen, men hvem af dem, der er blevet løsladt, ønsker politiinspektør Kim Kliver ikke at oplyse over for lokalmediet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det fatale møde mellem den gevær-bevæbnede, nu drabssigtede mand og Bandidos-rockeren udspillede sig i mørket et stykke inde ad den her grusvej i Sydsjælland. Foto: Per Rasmussen

Han fortæller, at personen fortsat er sigtet i sagen, men at vedkommende ikke er vurderet til at kunne påvirke efterforskningen.

Annonce:

Dråbe under øjet

Så sent som onsdag blev to mænd på 23 og 27 år varetægtsfængslet for drabet på Bandidos-rockeren. Ved grundlovsforhøret var flere Bandidos-rockere mødt op.

Den 27-årige mand havde flere tatoveringer i ansigtet og i hovedbunden. Under det venstre øje havde han en dråbe og et kort foreviget i huden.

Hans medsigtede havde tatoveringer ud på hænderne.

Mændene blev sigtet for sammen med en 22-årig medgerningsmand at have skudt og dræbt den 34-årige Bandidos-rocker med skud fra et haglgevær 25. december lidt før kl. 19 på den øde grusvej, hvor han blev fundet kort efter.

Subsidiært er de sigtet for at have tilskyndet den 22-årige til at begå drabet.

Erkender skud

Den 22-årige der er nævnt i sigtelsen, blev fremstillet i grundlovsforhør to dage efter drabet sammen med sin 23-årige ægtefælle.

Annonce:

Under retsmødet erkendte han, at han havde mødtes med den dræbte 34-årige den aften, og at geværet var gået af. Ifølge ham var taget alene ud og mødes rockeren, og geværet blev affyret ved et uheld.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Teknikere arbejdede på højtryk i det øde område vest for Mogenstrup, hvor liget af den 34-årige rocker blev fundet først på aftenen Første Juledag. Foto: Per Rasmussen

Han har ifølge Ekstra Bladets research tidligere været relateret til Satudarah, men er umiddelbart ikke længere rocker-bandemedlem.

Han blev varetægtsfængslet, mens han hustru i første omgang blev løsladt.

I sidste uge blev den 23-årige kvinde så igen anholdt og fremstillet. Denne gang som sigtet for sammen med sin mand at at have anskaffet sig haglgeværet 23. december og været i besiddelse af det.

Hun erkendte, at parret havde anskaffet sig våbnet, men nægter sig skyldig i besiddelse.

Læs mere om sagen her:

Rocker-efterforskning: Kokain kan være drabsmotiv

Dræbt Bandidos-rocker begravet

De var lykkelige: Ægtepar sigtet for rockerdrab