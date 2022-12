Rocker-drab: Ramt i hovedet af gevær-skud

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): En på overfladen rolig 46-årig mand klædt i dna-dragt og med overtræksfutter på fødderne blev her til aften ført ind til grundlovsforhør i forlængelse af et rocker-drab, som er omgærdet af stor mystik.

Den kraftigt byggede mand er sigtet for at have spillet en rolle drabet på en 34-årig mand i forbindelse med drabet på den 34-årige Bandidos-rocker, som søndag blev fundet dræbt på en øde grusvej vest for Mogenstrup i Sydsjælland.

Senioranklager Anne Marie Fink lagde ud med at læse op af sigtelsen. Den afslørede, at manden er sigtet for drab eller medvirken til drab. De skal ifølge sigtelsen i ’råd og dåd’ have ramt den nu afdøde mand med skud i hovedet på et ’øde beliggende sted’.

De to mænd er sigtet for at have affyret det eller de dræbende skud med et gevær. I retten nægtede den 46-årige mand dog på stedet af have haft noget som helst med drabet at gøre.

Politifolk arbejdede på højtryk i det øde område vest for Mogenstrup, hvor liget af den 34-årige rocker blev fundet først på aftenen Første Juledag. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet erfarer, at den nu afdøde mand var prøvemedlem i den lokale Næstved-afdeling af rockergruppen Bandidos, og at han har været en del af klubben i en årrække.

Drabssigtet lånte køretøj

I den åbne del af retsmødet kom det også frem, at manden skal have lånt en bil ud til den hovedmistænkte mand.

På vegne af anklagemyndigheden begærede Anne Marie Fink derefter dørene lukket for afhøringen af manden. Dommeren gav hende medhold i, at offentligheden ikke skal have indblik i den af hensyn til politiets efterforskning.

Retsmødet endte med, at manden blev varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om, at han er skyldig. En kendelse som han på stedet kærede til landsretten.

Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyste tidligere mandag, at en anden mand med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er hovedmistænkt og sigtet for at stå bag selve drabet på den 34-årige mand.

Den hovedmistænkte mand vil i løbet af tirsdag også blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved.

Også i forhold til ham vil anklagemyndigheden fremlægge en begæring om, at afhøringen bliver afviklet bag lukkede døre.

Dræbt person fundet i øde område ved Næstved var prøvemedlem i rockergruppen Bandidos

Der blev i løbet af 16 timer mandag foretaget syv anholdelser i drabssagen. Det er uklart, om der kan være flere sigtelser på vej.

Kim Kliver har ikke ønsket at udtale sig om et muligt drabsmotiv Han holder også oplysninger om, hvor drabet udspillede sig tæt ind til kroppen.

