Rocker erkender corona-svindel: Jeg fulgte bare efter

I en sag om svindel med coronahjælpepakker erkender to af de tiltalte deres roller i det påståede svindelnummer.

Det er kommet frem i Retten i Glostrup tirsdag, der har taget hul på en sag imod tre mænd. De er tiltalt for at ville svindle med coronahjælpepakkerne, der blev indført i forbindelse med coronapandemien sidste forår.

Det er henholdsvis en 31-årig mand og en 32-årig Bandidos-rocker, som erkender deres roller. Den tredje tiltalte, som er en 31-årig mand, nægter sig skyldig.

Svindelnummeret skal have gået ud på at sende ansøgninger ind til Erhvervsstyrelsen for at få lønkompensation til to små jyske rengøringsfirmaer, som ikke var berettiget.

De skal have søgt lønkompensation for næsten halvanden million kroner i firmaerne.

Men ingen af de to, som tirsdag erkender, har været inde i alt papirarbejdet. Det var alt sammen revisoren der stod bag det, fortæller de.

- Det var ham, der styrede showet. Jeg fulgte bare efter, siger den 32-årige mand, da han afgiver forklaring i retten.

Han forklarer, at han ville sikre sig penge under nedlukningen, fordi han ikke havde mulighed for at passe sit arbejde, da Danmark lukkede ned.

Den 31-årige, som erkender sig skyldig, forklarer, at han har været videregivet information til rengøringsfirmaerne. Men han har aldrig åbnet en mail, rørt falske dokumenter eller lignende.

Han forklarer også, at han kun regnede med at få 70.000 kroner ud af svindelnummeret. Hvis det havde været mere, var han sprunget fra, forklarer han i retten.

Revisoren forklarede, da han tilstod, at han følte sig presset ud i svindlen. Men det kan ingen af de tiltalte genkende.

Ud over revisoren har en mand, der skulle have tilknytning til Bandidos også erkendt sin rolle tidligere.

En sjette person er også mistænkt i sagen, men det er ikke lykkedes politiet at anholde ham. Derfor skal hans sag behandles separat.