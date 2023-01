Rocker erkender knivangreb ved Dragør Fort

28-årig rocker har onsdag eftermiddag erkendt at have stukket 54-årig til døde - hævder, at det var selvforsvar

En 28-årig Bandidos-rocker, der onsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, er netop blevet varetægtsfængslet i 22 dage i forbindelse med drabet på den 54-årige, der søndag aften blev knivangrebet foran indgangen ved Dragør Fort.

Politiet var søndag aften til stede ved Dragør Fort, efter en 54-årig blev fundet dræbt Mand dræbt ved Dragør Fort 22. januar

Det oplyser hans forsvarer Michael Juul Eriksen til Ekstra Bladet.

Den sigtede var iført blåt joggingtøj fra 'Københavns Fængsler', var kronraget og havde tatoveringer ned på hænderne, da han blev ført ind i retslokalet og smilede til venner fra Bandidos, der var bænket på tilhørerrækkerne.

Og retsmødet bød på afgørende nyt: Den 28-årige erkendte, at han stak den 54-årige ihjel, men har forklaret, at det skete i nødværge. Dermed erkender han vold med døden til følge, men ikke drab.

Han nægter desuden, at knivoverfaldet skulle være sket i forening med to Bandidos-rockere, der blev varetægtsfængslet i mandags.

De nærmere detaljer ønsker Michael Juul Eriksen dog ikke at løfte sløret for, eftersom retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Ifølge Ekstra Bladets research har den 28-årige været kendt af politiet siden en ung alder, men er først for nylig trådt i rockerklubben, hvor han er prospect (prøvemedlem, red.)

Drabsofret har ingen kendt tilknytning til rocker-bandemiljøet. Privatfoto

Sigtet for planlagt drab

Den 28-årige blev ved grundlovsforhørets start præsenteret for en sigtelse for planlagt drab.

Det fremgår af sigtelsen, som anklagemyndigheden læste op, at politiet mener, at han sammen med mindst to medsigtede planlagde og koordinerede drabet på den 54-årige mand på Dragør Fort.

Og at det var ham som sammen med en anden 28-årig tildelte de dræbende stik, der endte med at koste den 54-årige livet.

De to andre Bandidos-rockere på 28 og 31 år, der er navngivet i sigtelsen, blev begge varetægtsfængslet mandag. De nægtede sig skyldige og ville ikke udtale sig.

Det 54-årige offer har umiddelbart ingen relationer til rocker- og bandemiljøet, og politiet har ikke offentliggjort et motiv.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan manden blev chikaneret og hængt offentligt ud i byen kort før drabet. Læs mere her: Rockere sigtet: Drabsoffer udsat for chikane inden angreb