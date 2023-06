Rocker fængslet efter sprængning

Der var tale om en bevidst sprængning ved en butik, oplyste politiet efter en voldsom eksplosion i Dragør den 6. marts om natten.

Politiet anholdt få uger efter flere personer og to sidder varetægtsfængslet i sagen. Og i dag blev endnu en mand, en 33-årig, fremstillet i grundlovsforhør i København og sigtet for at have en rolle i sagen.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er manden Bandidsrocker og blev anholdt i går.

Med et søgende blik kom den halstatoverede mand ind i retssal 27 i Københavns Byret. Til stede på tilhørerpladserne sad flere af den sigtedes venner, der mødte blikket fra den 33-årige.

Anklageren læste sigtelsen op om, at den anholdte var mistænkt for at være en del af sagen, hvor en gruppe personer den 6. marts 2023 fragtede en mængde sprængstof til Maglebytorv i Dragør i en grå bil, hvorefter der skete en sprængning.

Det er uklart, hvad motivet er.

Sagen efterforskes fortsat, og ifølge politiet kan der være mulige medgerningsmænd på fri fod. Derfor blev dørene lukket.

Den 33-årige mand nægter sig skyldig. Han blev efter grundlovsforhøret fængslet i foreløbig tre uger.

Flere gerningsmænd

Ved et tidligere grundlovsforhør, hvor to andre blev fængslet fremgik det, at de i forening og efter forudgående aftale, forståelse og accept med en anden havde været i besiddelse af ca. 5 – 6 kg. eksplosive stoffer i form af dynamit med tilhørende sprængningsanordning.

Og at de transporterede det til Maglebytorv, hvor de på bagsiden af forretningen placerede de eksplosive stoffer og aktiverede sprængningsanordningen, så der skete en voldsom eksplosion.

Der skete betydelig skade på bygningen og mobilreperatørforretningen Drop 'N' Fix.

Et større område var efter braget og eksplosionen afspærret i længere tid. Både Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD og politiets teknikere arbejdede på stedet hele natten.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen.

