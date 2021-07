Rocker fængslet efter stort våbenfund

Tre personer blev onsdag fængslet for våbenbesiddelse - trioen nægter sig skyldige

To mænd med tilknytning til rockerklubben Bandidos og en kvinde blev onsdag ved middagstid fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

Det skete efter, at Nordsjællands Politi tirsdag fandt flere våben på to adresser i henholdsvis Ølstykke og Stenløse.

På adressen i Ølstykke blev der fundet to maskinpistoler, en pistol og en revolver samt en masse ammunition. I det forhold er alle tre sigtet for besiddelse af våbnene i forening og under særligt skærpende omstændigheder.

I Stenløse fandt betjentene yderligere en pistol og en revolver med tilhørende ammunition. Her er det kun den ene af mændene, der er sigtet for våbenbesiddelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et fuldgyldigt medlem af Bandidos, men der er ikke rejst sigtelse efter den såkaldte bandeparagraf, der kan forhøje straffen med indtil det dobbelte.

Det betyder, at der ikke er mistanke om, at de mange våben skulle bruges som en del af en konflikt.

Alle tre nægter skyldige.

Christian Bruhn-Andersen, der er anklager ved Nordsjællands Politi, fortæller, at trioen blev varetægtsfængslet i fire uger, da dommeren mente, der var risiko for, at de på fri fod kunne påvirke efterforskningen.