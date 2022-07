Rocker fængslet for pistol og hash

Først var han Hells Angels, siden skiftede han til Bandidos og i dag er han så blevet varetægtsfængslet i en sag om hash og skydevåben.

Den 46-årige rocker sigtes for 21. april 2020 omkring kl. 16 et ukendt sted i København at have været i besiddelse af en Glock 19-pistol med ammunition, som han ifølge sigtelsen gav videre til en uidentificeret medgerningsmand.

Desuden sigtes han for i perioden fra 28. marts og frem til 13. juni - også i 2020 - sammen med både identificerede og uidentificerede medgerningsmænd at have været i besiddelse af 115 kilo hash, der kan knyttes til den organiserede handel med hash i Nørrebroparken.

Det vides ikke, hvordan rockeren forholder sig til sigtelsen, men ved dagens grundlovsforhør blev han ifølge Ekstra Bladets oplysninger fængslet i foreløbigt 27 dage.

Manden blev anholdt tidligere i dag på Amager.

- Det er en målrettet efterforskning igennem længere tid, der har ført til anholdelsen, siger Knud Hvass, chef for afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

- Jeg kan bekræfte at der er tale om mand med tilknytning til rocker-mijøet, tilføjer Hvass.

Han ønsker ikke at uddybe tilknytningen.

Ekstra Bladets research viser dog, at den nu fængslede 46-årige i en årrække var del af HA på Amager.

Men tidligere i år var han del af godt en håndfuld rockere, der blev smidt ud af klubben og efterfølgende optaget i Bandidos.