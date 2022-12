Rocker fængslet for pistoler

En 37-årig HA-rocker er i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om to pistoler.

Rockeren nægter sig skyldig og ønskede samtidig ikke at udtale sig ved dagens grundlovsforhør.

Rockeren er sigtet for sammen med en navngiven og flere unavngivne medgerningsmænd at have været i besiddelse at to ni-millimeter pistoler af typen Walther Creed.

Dertil to magasiner, der var hver var ladt med 15 patroner samt yderligere 19 stk patroner.

Våbnene er ifølge sigtelsen anskaffet på en adresse i Kastrup 14. december 2020. Våbnene blev efterfølgende fundet 10. maj i år, hvor de var gemt i et kolonihavehus i Kastrup.

Den navngivne medsigtede er anholdt og fængslet. Det skete 11. maj i år - altså dagen efter, at de to pistoler blev fundet i kolonihavehuset.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor er det ikke kommet offentligt frem, hvad der ifølge politiets efterforskning knytter rockeren til de to pistoler, der som sagt blev fundet for over et halvt år siden.

Rockeren blev varetægtsfængslet i foreløbigt 28 dage.