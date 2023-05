Rocker fængslet: Offer stukket under brystvorte

Rocker med flere voldsdomme bag sig og stærk tilknytning til Hells Angels-støttegruppe er sigtet for drabsforsøg og varetægtsfængslet under forhør om Amager-knivstikkeri

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Rockeren Michel Bosse Kristiansen med en stærk tilknytning til rockergruppen HA's støttegruppe AK 81 blev søndag over middag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København.

Han kom smilende og næsten dansende ind i retssalen klædt i sort hættetrøje og joggingtøj og med det meste af nakken, halsen og kinderne præget af tusser i enhver afskygning.

Den 25-årige mand er sigtet for drabsforsøg. En forbrydelse, som han nægter sig skyldig i, men den indstilling ønsker han indtil videre ikke at udtale sig om, lod hans forsvarer, Kåre Traberg Schmidt, dommeren vide.

Rockeren meldte lørdag sig selv på Lokalstation Bellahøj efter at have været efterlyst i fire måneder på grundlag af politiets mistanke om, at han kunne have spillet en rolle i forbindelse med et knivstikkeri. Det udspillede sig foran en Netto-butik 17. januar i år på Jorisvej på Amager syd for København.

Ramt i brystkassen

Specialanklager Jannik Rasmussen læste sigtelsen op i retten, og den gør gældende, at Michel Bosse Kristiansen er sigtet for at have stukket en mand i brystet fem centimeter over venstre brystvorte efter et skænderi i dagligvarebutikken Netto.

Han blev efter anklagerens dokumentation varetægtsfængslet frem til 6. juni. Det skete på grundlag af en bestyrket mistanke om, at han er skyldig i grov vold, og fordi dommeren mente, at der er risiko for, at han igen begår vold.

Det havde advokat Kåre Trabert Schmidt og hans klient ingen indvendinger imod.

Manden er flere gange dømt for vold og blev senest løsladt efter afsoning af en voldsdom i december 2022.

Her er den sigtede mand i fuld figur, da han blev fanget af et overvågningskamera skaffet til veje af Københavns Politi. Politifoto

Offeret kendte ikke den nu sigtede rocker i forvejen. Han mødte selv op på Amager Hospital umiddelbart efter at være stukket ned, og siden har Københavns Politi ledt efter gerningsmanden, som efterfølgende blev identificeret som Michael Bosse Kristiansen i en generel efterlysning.

Efterlysningen blev omtalt massivt i den landsdækkende presse.

'1997' under øjet

På politiets overvågningsbilleder optræder han med med talrige tatoveringer, og det blev meldt ud i pressemeddelelsen, at han blandt andet er tatoveret med et '1997' under det ene øje.

På de sociale medier fremstår han desuden med et stort og markant 'AK 81' tatoveret i rødt hen over den ene underarm.

Den sigtede, som søndag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør i Københavns Byret, har en stærk tilknytning til rockergruppen HA's støttegruppe, AK 81. Foto: Jens Dresling

Politiet har udelukkende bekræftet, at den nu sigtede rocker var tilknyttet det organiserede bande- og rockermiljø.

Christian Henningsen, efterforskningsleder i Københavns Politi, har heller ikke søndag formiddag ønsket at komme nærmere ind på mandens baggrund, eller hvad der i detaljer skete i forbindelse med hans anholdelse.

Men over for Ekstra Bladet sagde hans forsvarer Kåre Traberg Schmidt forud for forhøret i retten, at han selv hentede sin klient lørdag og afleverede ham på Lokalstation Bellahøj.

- Det skulle være sket på en hverdag, forklarede advokaten, som ikke vil uddybe, hvilket privat anliggende der kom i vejen for Michel Bosse Kristiansen.

Men Ekstra Bladet erfarer, at der skulle være tale om en presserende flytning.

Det eventuelle motiv bag knivstikkeriet i januar har offentligheden heller ikke fået indblik i.

