Rocker frifundet for voldtægt

Forlader retten som fri mand i sag, hvor han var tiltalt for voldtægt i klubhus

Et medlem af Satudarah er i dag ved Retten i Næstved blevet frifundet i en sag om voldtægt.

I den forbindelse fortæller rockerens advokat, Anders Schønnemann Olesen, at hans klient selvfølgelig er glad for frifindelsen:

- Han har siddet varetægtsfængslet længe, og derfor er det tilfredstillende, at han i dag er frifundet af en enig domsmandsret.

Ekstra Bladet fulgte sagen, da den begyndte forrige uge. Her benægtede rockeren at have haft sex med kvinden.

Rockeren blev anholdt og varetægtsfængslet i sagen tilbage i december måned.

Efterfølgende blev rockeren tiltalt for at have voldtaget kvinden tidligt om morgenen 12. december i rockerklubbens klubhus i Haslev.

Ifølge anklageskriftet holdt han kvinden fast, mens hun flere gange sagde fra.

Dette fandt retten i dag ikke bevist, og derfor kunne rockeren forlade Retten i Næstved som en fri mand.