Rocker fundet dræbt i vejkanten

Den person, som søndag aften blev fundet dræbt i en vejkant ved Mogensstrup, har tætte forbindelser i det organiserede bandemiljø.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at der er tale om et yngre prøvemedlem i rockergruppen Bandidos. Han skulle være organiseret i syndikatets lokalafdeling i Næstved.

Manden har også et stort some-netværk.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er indtil videre tilbageholdende oplysninger om den mystiske drabssag af hensyn til efterforskningen.

Men politiinspektør Kim Kliver har overfor Ekstra Bladet bekræftet, at politiet 'har fundet en mand, der er blevet dræbt'. og at at det skete søndag på et tidspunkt efter klokken 19.

Foto: Per Rasmussen

Han forsikrer, at beboere i nærheden ikke har grund til at være bekymrede.

- Der er lige nu intet, der tyder på, at den almindelige befolkning har grund til at føle sig utryg, lyder Kim Klivers overordnede forklaring.

Han stiller dog i udsigt, at politiet i løbet af mandag vil melde ud med en mere detaljeret opdatering.

Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladets mand på stedet kunne i aftes fortælle, at politifolk med hunde og teknikere var i fuld gang med at indsamle spor, og at der har været et massivt politiopbud natten igennem.

Politiet opfordrer borgerne til at respektere afspærringer i området og beder samtidig eventuelle vidner om at henvende sig på telefon 1-1-4, hvis man har oplysninger til sagen.

