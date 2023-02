Rocker-hærværk på boldbaner

Det har kostet Københavns Kommune et sekscifret beløb at udbedre skader efter flere rockerfejringer ved Vestre Fængsel i København

Det har kostet Københavns Kommune et sekscifret beløb at udbedre skader efter flere rocker-fejringer ved Vestre Fængsel i København

Om det er en fødselsdag, nytår eller en anden mærkedag, som skal fejres, så møder personer med rockerrelationer ofte talstærkt op for at fejre deres indsatte brødre i fængslerne rundt om i Danmark.

Fejringerne foregår ofte med ulovlig affyring af fyrværkeri, og ved Vestre Fængsel i Kgs. Enghave i København skaber de voldsomme fejringer store problemer for områdets børn og unge, der anvender anlægget til at dyrke idræt.

Rockernes foretrukne mødested er nemlig kunstgræsbanen på Bavnehøj Idrætsanlæg, som grænser direkte op til fængslets yderste indhegning. Her har de indsatte fra fængslets østvendte fløj frit udsyn til de ulovlige affyringer, som ofte medfører, at kunstgræsset smelter.

Skaderne kostede i 2022 Københavns Kommune flere hundredetusind kroner.

Kunstgræsbanen ved Vestre Fængsel er smeltet adskillige steder, hvilket har ført til omfattende reparationer. Foto: Tariq Mikkel Khan

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen hos Københavns Kommune således, at der i 2022 blev brugt hele 303.385 kroner på at udbedre skader på boldbanen, hvoraf størstedelen blev brugt i perioden 15. december til 2. januar 2023. I den periode blev der forvoldt så store skader på banen, at Københavns Kommune måtte hive 272.200 kroner op af lommen for at lappe de smeltede huller i banen.

Over for Ekstra Bladet oplyser forvaltningen, at de er opmærksomme på problemerne på Bavnehøj Idrætsanlæg.

'Kultur- og Fritidsforvaltningen er opmærksomme på den problemstilling, at kunstgræsbanen indimellem benyttes til ulovlig afbrænding af fyrværkeri. Det ødelægger banen og generer banens brugere, ligesom det medfører reparationsudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningen er løbende i dialog med flere aktører om problemet, ligesom al hærværk bliver anmeldt til politiet,' skriver forvaltningen.

Der er adskillige skader på banen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flere anmeldelser

Hos Københavns Politi er man opmærksom på problemerne, og ved episoden i slutningen af 2022 rykkede ordensmagten ifølge KøbenhavnLiv talstærkt ud og registrerede en større gruppe maskerede personer, som affyrede ulovligt fyrværkeri.

Det er dog kun én af flere episoder på anlægget, viser en aktindsigt hos Københavns Politi, som Ekstra Bladet har fået.

Seks gange i løbet af 2022 blev der ifølge aktindsigten indgivet anmeldelser om hærværk eller groft hærværk begået med fyrværkeri, ligesom der to gange blev indgivet anmeldelser om overtrædelser af fyrværkeriloven på det københavnske idrætsanlæg.

- Vi er opmærksomme på problemerne, og vi rykker ud, når vi får en anmeldelse om episoderne på Bavnehøj Idrætsanlæg, oplyser presseafdelingen hos Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Boldbanerne ligger midt i et boligkvarter i den københavnske bydel Kgs. Enghave. Foto: Tariq Mikkel Khan

Prøver at løse problemerne

Problemerne har ifølge forvaltningen eksisteret i en årrække, og det har medført flere forsøg på at løse problemerne - alle uden succes.

I en mail oplyser forvaltningen, at man på et møde 17. januar i år har taget beslutning om tiltag, som skal hjælpe med at løse problemerne.

'Forvaltningen skal arbejde videre med en proaktiv værtsprofil, der overordnet er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder (f.eks. en halinspektør) som udgangspunkt er til stede på den samme idrætsfacilitet over en længere periode.'