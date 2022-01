Rocker i sag om drabsforsøg: - Jeg skulle holde vagt

Fem rockere nægter sig skyldige i en sag, hvor de er tiltalt for at ville dræbe et bandemedlem

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Der var tale om et forsøg på vagtvirksomhed og ikke et planlagt drabsforsøg, da to Bandidos-rockere om aftenen 29. januar i fjor kørte til en adresse i Valby.

Det fortalte en af de fem tiltalte ved mandagens retmøde.

Dengang i begyndelsen af 2021 var rockerklubben i konflikt med NNV-banden.

Politiet fulgte rockerne tæt. Det kom frem, da retssagen begyndte i sidste uge.

Alle fem nægter sig skyldige, mens den femte dog erkender besiddelse af en ældre pistol af mærket Mauser.

Rockerne er i fælleskab tiltalt for at have villet dræbe et unavngivent medlem af den rivaliserende NNV-bande.

Forskellige roller

Anklageskriftet beskriver de forskellige roller, som de fem tiltalte spillede i drabsplanerne.

To af de tiltalte, en 41-årig og en 45-årig, kørte i en stjålet Peugeot til en adresse i Valby, hvor drabsforsøget skulle ske. Det blev dog aldrig til noget, og det er ikke lykkedes politiet at klarlægge, præcis hvilket NNV-medlem der skulle dræbes.

Ved dagens retsmøde var det ene af de to tiltalte rockeres, der kørte rundt i den stjålne Peugeot, tur til at forklare sig.

Bilen hentede de to rockere på en p-plads i Rødovre. Duoen skulle over og holde vagt ved en tredje Bandidos-rocker, lød den 41-åriges forklaring.

- De æreløse hunde ville gå efter vores familier. Det havde vi fået at vide af politifolk. Vi havde en mindre konflikt med dem på det tidspunkt, uddybede den 41-årige om baggrunden for, at han kørte rundt i den stjålne bil.

- Vidste du, der var en pistol i bilen, spurgte anklageren.

- Nej, det fandt jeg ud af senere, svarede han.

- Hvorfor var du iført arbejdshandsker, spurgte anklageren.

- Fordi vi kørte i en stjålet bil, svarede han.

Den stjålne bil havde han købt, forklarede den 41-årige rocker. Det var planen, at han ville sælge den videre, forklarede han endvidere.

Aflytning udskudt

En væsentlig del af bevisførelsen er aflytninger fra den stjålne bil, som to af de tiltalte rockere kørte i, da de ifølge politiets opfattelse kørte ud for at begå drab.

I forvejen havde politiet installeret udstyr til aflytning inde i bilen.

I forbindelse med afspilningen af aflytningen fra den stjålne bil gjorde forsvaret indsigelser. Her gik det især på, at anklagerne ønskede at bringe en afskrift af aflytningerne.

- Politiet har været nødt til at lave to afskrifter. Her er man kommet to forskellige resultater, lød det fra Asser Gregersen, forsvarer i sagen.

- Dermed kan der ikke være tale om objektivt bevis, tilføjede han.

- Vi vil godtgøre, at der bliver talt om et drab. Det er derfor, vi skal høre aflytningen, svarede Rasmus von Stamm.

Dommeren afgjorde striden ved at slå fast, at en eventuel visning af afskriften må ske senere i forbindelse med bevisførelsen.

En afspilning af flytningen blev ligeledes udskudt, fordi der var tekniske problemer med flere af høretelefonerne, der var udleveret til retten.